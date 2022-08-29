عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: عمل المرأة كحكم كرة قدم من أصعب المهن.. لهذه الأسباب

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات المذاع عبر قناة النهار وان مساء اليوم الاثنين، عمل المرأة كحكم في لعبة كرة القدم.

txt

لا يوجد ظلم.. مفيدة شيحة تقدم نصيحة غريبة للزوجة الثانية|لن تتوقع

txt

مفيدة شيحة: لما تكوني زوجة ثانية لازم تحافظي على الأسرة الأولى

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة: "مهنة الحكم في عالم كرة القدم بتعتبر واحدة من أصعب المهن، لأنه مش ممكن بأي شكل من الأشكال أنه يتفق الجميع على قرارات الحكم، ودايما ما يتم توجيه الاتهامات للحكم سواء عن طريق اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الجماهير اللي بتحضر الماتش".

 

تخيل بقى كل ده وان يكون الحكم واحدة ست

وأضافت مفيدة شيحة: "تخيل بقى كل ده وأن يكون الحكم واحدة ست، وطبعا الأمور بتكون صعبة جدا خاصة لو بتحكم ماتشات الرجال".
 

مفيدة شيحة عمل المرأة كرة القدم لعبة كرة القدم واحدة ست ماتشات الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

أخبار السوشيال: الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. ومجدي عبد الغني يحذر جماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

مفيدة شيحة: اللي بيحب بيعدي كل المراحل والاختبارات

مفيدة شيحة: مين السبب في الحب.. القلب و لا العين؟

ترشيحاتنا

بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وتأكيد الهوية المصرية.. مدبولي يناقش ملفات الثقافة

أنصار الصدر يستولون على بدلة رئيس العراق بعد اقتحام القصر الجمهوري.. فيديو

عضو بمجلس الإسماعيلي: ما حدث مع حمزة الجمل من يحيى الكومي نكران جميل

موجودة في كل بيت.. تناول هذه الأطعمة يحميك من مرض خطير

الري: تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا جوفيا بالوادى الجديد

هل يجوز الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. شاورما فراخ أكلة اقتصادية ومغذية

مش هتصدق الرقم| سعر غير متوقع لـ فستان نيرمين الفقي

كان يمكن إنقاذها..مسعف الأميرة ديانا في حادث وفاتها يروي تفاصيل لأول مرة

فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ