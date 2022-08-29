مفيدة شيحة: عمل المرأة كحكم كرة قدم من أصعب المهن.. لهذه الأسباب

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات المذاع عبر قناة النهار وان مساء اليوم الاثنين، عمل المرأة كحكم في لعبة كرة القدم.

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة: "مهنة الحكم في عالم كرة القدم بتعتبر واحدة من أصعب المهن، لأنه مش ممكن بأي شكل من الأشكال أنه يتفق الجميع على قرارات الحكم، ودايما ما يتم توجيه الاتهامات للحكم سواء عن طريق اللاعبين أو الأجهزة الفنية أو الجماهير اللي بتحضر الماتش".

تخيل بقى كل ده وان يكون الحكم واحدة ست

وأضافت مفيدة شيحة: "تخيل بقى كل ده وأن يكون الحكم واحدة ست، وطبعا الأمور بتكون صعبة جدا خاصة لو بتحكم ماتشات الرجال".

