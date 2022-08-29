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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع أجهزة كهربائية للعرايس وكراسي متحركة لذوي الهمم بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها معرض الأسر المنتجة بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها، مُبدياً إعجابه بمستوى المعرض، مشيراً إلى أن فكرة المعرض نواة لتشجيع الشباب على العمل الحر، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يسهم في محاربة البطالة وخلق فرص عمل للشباب.

 ويضم المعرض عدداً كبيرا من السيدات والفتيات، يقمن بعرض منتجاتهم، والتي يتم صنع معظمها في المنازل، كالحلويات والعجائن ، والأطعمة الشرقية، بالإضافة إلى اشتمال المعرض على أجنحة للملابس والإكسسوار الحريمي، ومستلزمات تجهيز العرائس، وقطع الديكور، والمشغولات اليدوية والسجاد.

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وخلال الاحتفالية سلم محافظ القليوبية الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لعدد 29 عروسة المقدمة من مؤسسات وجمعيات أهلية من المجتمع المدنى تحت إشراف وتنسيق مديرية التضامن الإجتماعي، والتى اشتملت علي (ثلاجة وغسالة وبوتاجاز ومطبخ ألوميتال ومفروشات وملابس) لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما قام بتسليم عدد١٧من الأجهزة التعويضية وسماعات لضعاف السمع، وعدد43 كرسي متحرك لذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك في استجابة سريعة لمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار حرص المحافظة علي توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الهمم 

وأعرب "المحافظ" عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنياً لهنَّ زواجاً مباركاً ملِيء بالسعادة والتوفيق فى حياتهنَّ المقبلة، مُشيراً إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة ، فى إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكداً علي أهمية  مشاركة المجتمع المدنى ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، فى إستكمال مخططاتها التنموية والإجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيداً بالدور الإجتماعي الذي تقوم به  الجمعيات الأهلية فى المحافظة والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

كما كرَّم "المحافظ" عدداً من المتفوقين علمياً ورياضياً من ذوي الهمم، تشجعاً لهم مؤكداً بأن المحافظة تحرص على تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لإظهار إمكانياتهم الهائلة، ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم، حتى يصبحوا قوة فعالة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلي أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي ذوى الهمم ومتحدي الإعاقة إهتماماً خاصاً، وتساندهم في شتى مناحي حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً لتقديم المساندة لهم.

ووجه "محافظ القليوبية"الشكر لكل من ساهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيراً إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيداً على إهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومقدماً الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الاهلية ورجال الأعمال، الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكداً أن هذا ليس جديداً على المصريين فهم دائمًا يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط.

وعلى هامش الاحتفالية تفقد "محافظ القليوبية" مشروع زراعة الأسطح، الذي دشنته مدارس جمعية هيئة الشبان العالمية ببنها، وهي أول مبادرة ومشروع لزراعة الأسطح بمحافظة القليوبية، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ التي تستضيفها مصر في فبراير من العام الجاري، حيث أن هذا المشروع يتيح زراعة الخضروات  ، بطريقة أورجانيك وبتكلفة بسيطة مما يحول السطح إلي حديقة ومتنفس طبيعي لمواجهة الحر والتغييرات المناخية ويوفر احتياجات المنزل بطريقة موفرة.

واختتم "محافظ القليوبية" الاحتفال بافتتاح حمام السباحة نصف اوليمبي بالمدرسة بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن الأنشطة الرياضية التي تقام بالمدرسة.

القليوبية ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بنها رئيس جامعة بنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

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