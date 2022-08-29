العراق على صفيح ساخن.. البحرين والكويت تحذران رعاياههما في بغداد

سفارة دولة الكويت لدى العراق تحث رعاياها في العراق لمغادرتها والتواصل مع السفارة على خلفية التوترات الجارية وأعمال العنف بالعاصمة بغداد .

وفي الوقت ذاته، أعلنت سفارة مملكة البحرين لدى بغداد كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية العراق بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات ومنوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطة المحلية .

ويتزايد القلق الدولي إزاء توتر الأوضاع في العراق، يوم الاثنين، وسط دعوات إلى ضبط النفس بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن اعتزاله العمل السياسي، في خطوة دفعت أنصاره إلى الخروج بشكل حاشد لأجل الاحتجاج في مختلف مناطق البلاد.