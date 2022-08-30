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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتدى الصدر يغلق هاتفه ووزيره يلغي حسابات السوشيال ميديا

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أغلق هاتفه، عقب إعلان إضرابه عن الطعام.

فيما كشفت وسائل الإعلام العراقية أن وزير الصدر، محمد صالح العراقي، ألغى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعية.

وكان قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الاثنين، الاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، قال رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، في تغريدة على "تويتر"، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن اضراباً عن الطعام، حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وأضاف: "مواجهة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الاطراف".

سوشيال ميديا التيار الصدري مقتدي الصدر العراق الإضراب عن الطعام صالح العراقي

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