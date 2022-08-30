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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكشف مصير محمد صبحي وياسين مرعي

مرتضي منصور
مرتضي منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفعيل نادي فاركو لبند شراء كل من محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار للنادي السكندري، ونفس الأمر بالنسبة لياسين مرعي مدافع الفريق.

وأكد رئيس الزمالك أن فاركو أرسل شيكين الأول بقيمة 20 مليون جنيه نظير تفعيل بند شراء محمد صبحي وأخر بقيمة 3 مليون جنيه قيمة تفعيل بند شراء ياسين مرعي.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بزيارة أشرف قاسم نجم القلعة البيضاء السابق في الأيام القليلة المقبلة عقب خضوعه لعملية جراحية في القدم.

وأوضح رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية أن لاعبي الفريق سيزورون أشرف قاسم عقب نهاية مسابقة الدوري رسميا.

ويستعد الزمالك للقاء إيسترن كومباني المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء اليوم كل من:

‏‎حراسة المرمى:  محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع:   محمد طارق - محمد حمدي - عبد الرحمن علي - أحمد زكي - أحمد رفاعي - محيي جمعة - حاتم محمد .

خط الوسط: سيف جعفر - ماجد هاني  - محمد خضري  - محمد حسام "بيسو" - رضا عبد الرازق - كريم عبدون - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة.  

خط الهجوم: علي ياسر - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

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