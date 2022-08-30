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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيه الحكاية.. إنستجرام بيحاول يصالح تيك توك

إيه الحكاية.. إنستجرام
إيه الحكاية.. إنستجرام بيحاول يصالح تيك توك

قام تطبيق إنستجرام Instagram بإصلاح خطأ حديث أدى إلى إزالة الصوت من مقاطع فيديو Reels التي تم تنزيلها من الشاشة، وأثر هذا الخلل على مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد ، وتسبب في ضرر كبير لصانعي المحتوى الذين يستخدمون Reels كمجرد أداة للتصوير ثم ينقلون مقاطع الفيديو إلى منصات أخرى ، مثل تيك توك TikTok.

 

إنستجرام يصلح خللا بالصوت في الفيديوهات 

 

نشر موقع The Verge التقني يكشف هذه المشكلة ويبحث في أسبابها ، بعدها تواصل Seine Kim ، المتحدث باسم ميتا وهي الشركة المالكة لتطبيق إنستجرام، ووضح أن هذا الخلل الذي تسبب في انقطاع الصوت بالفيديوهات لم يكن مقصودًا وسيتم إصلاحه، وأضاف كيم اليوم إنه بالفعل تم إصلاح المشكلة في تحديث جديد للعملاق إنستجرام في يوم الجمعة.

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 وتم إجراء اختبارات على هواتف آيفون، وبالفعل تم إصلاح هذا الخطأ ، وتمكنت من تنزيل مقطع من Reels على إنستجرام، مكتمل بالصوت ، إلى تيك توك،  وسيساعد هذا الإصلاح صانعي المحتوى ،  في التغلب على ميزات التحرير الفيديو الضعيفة لـتيك توك باستخدام ميزات مثل الشاشة الخضراء في Reels لاستخدامها في مقاطع الفيديو وإرسالها بعد ذلك إلى تيك توك والمنصات الأخرى.

 

جدير بالذكر أن كلا التطبيقين إنستجرام وتيك توك متورطين معا في معركة للسيطرة على الفيديو القصير ، لكن إنستجرام اضطر إلى التراجع عن بعض ميزاته الشبيهة بـتيك توك في الوقت الحالي.

 

وربما بالفعل يكون الخطأ الذي حدث بالصوت غير مقصود، لكنه أيضًا علامة على أن تيك توك بحاجة إلى زيادة أدوات التحرير الخاصة بها بمقاطع الفيديو.

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