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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بالشروع في قتل سائق توك توك أثناء مشاجرة بقليوب

ضبط متهم
ضبط متهم

امرت جهات التحقيق بقليوب بحبس المتهم بالشروع فى قتل سائق توك توك والتعدى عليه بقطعة زجاج فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع ، كما امرت بالاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال سائق توك توك مصاب بجرح قطعي بالرقبة ادعاء مشاجرة.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة قليوب لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م أ ح" 17 سنة سائق توك توك، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، بجرح قطعي بالرقبة خلال مشاجرة نشبت بينه وبين "س م م" 32 سنة، عامل بمخبز، ومقيم دائرة قسم شرطة قليوب بسبب الخلاف على أولوية المرور بأحد الشوارع دائرة القسم، وتعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام قطعة زجاج مكسورة.


وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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