جبر الخواطر.. محافظ أسوان يأمر بعلاج طفل من السرطان وإعانة مالية للأسرة

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

علاج طفل من السرطان بأسوان على نفقة الدولة وتوفير إعانة مالية لأسرته

وكان طلب هـ. ع والذى يتمثل فى علاج أبنها من السرطان وذلك مراعاة لظروفها الأسرية والمعيشية الصعبة .

وعندما تم عرض طلبها هذا على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كلف مسئولي مديرية الصحة بالقيام بعلاج الطفل المصاب بالسرطان على نفقة الدولة ، مع صرف إعانة مالية من خلال مديرية التضامن الإجتماعى ضمن جهود مؤسسة التكافل الإجتماعى ، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.

وترك هذا التدخل السريع من محافظ أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.