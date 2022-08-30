20 ضبعا تنصب كمينا ضد أسدين للاستيلاء على فريستهما بنادي جولف| صور

لا تخلو الحياة البرية من الصراعات الوحشية بين الحيونات وبعضها، حيث تعد هذه الصراعات أمرا فطريا لتظل تلك الكائنات على قيد الحياة.

كمين و20 ضبعا

وفي حادث يختلف عن أي حادث آخر بالحياة البرية، اضطر لاعبو الجولف بأخطر نادي للجولف في العالم إلى التوقف عن اللعب، بعد أن وقع أسدان غاضبان في كمين نصبه 20 ضبعا للاستيلاء على زرافة ميتة، بأحد نوادي الجولف بدول جنوب أفريقيا.

كمين ينصبه ضباع للاسدان

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، وقع الهجوم البري الشري بنادي سكوكوزا للجولف بجنوب أفريقيا، حيث تم تحذير لاعبي الجولف بتلك البقعة بأن هناك صراعا بريا عارما يجتاح النادي الفترة الماضية.

صراع البرية

وأوضحت الصحيفة، أن الصراع البري بدأ حين اصطاد أسدان زرافة ضخمة عبر أراضي نادي الجولف وسط ذهول لاعبي الرياضة، حيث انتابتهم حالة من الخوف والذعر جراء ما رأوا.

زرافة

ولكن حين انفرد الأسدان بفريستهما، وقعا في كمين مكون من 20 ضبعاً حاولت افتراس الزرافة الميتة، في صراع هو الأشرس على الإطلاق.

وصف كابتن النادي وحارس البيئة جان روسو، 32 عامًا ، سكوكوزا - في وسط حديقة كروجر الوطنية بجنوب أفريقيا - بأنها "أخطر مسار في العالم".