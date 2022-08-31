ودعنا الحر مع أغسطس .. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء آخر أيام شهر أغسطس 2022 ، بأن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، فيما يسود طقس مشمس على شمال الصعيد وشديد الحرارة جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

فيما تتكون سحب منخفضة على فترات وتحد من ارتفاع درجات الحرارة .

واضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

بورسعيد 31 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29