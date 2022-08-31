في عيد ميلادها.. فستان أثار الجدل للملكة رانيا لسبب غير متوقع

يصادف اليوم ٣١ أغسطس عيد ميلاد الملكة رانيا والتي أتمت اليوم عامها الـ ٥١ ، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على أناقتها و جمالها ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

قد أثارت الملكة رانيا في حفل خطوبة نجلها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آلسيف.

ظهرت الملكة رانيا في حفل خطوبة نجلها، بإطلالة بسيطة وجذابة للغاية، حيث ارتدت فستانا أسود طويل وذا أكمام طويلة واتسم ببعض التطريزات البسيطة التي زادت من أناقتها، كما تميز التصميم بأنه جمع بين بالاحتشام والأناقة.

سعر فستان أثار الجدل للملكة رانيا

حمل فستان الملكة رانيا توقيع Andrew gn، وبلغ سعر التصميم 2173 يورو أي ما يقرب من 45 ألف جنيه مصري، وهو ما أثار الجدل والدهشة بين متابعيها على الانستجرام.

أكملت الملكة رانيا إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.