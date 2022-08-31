الكيلو بـ15 جنيها.. المانجو تحمي النساء من مرض خطير| تعرف عليه

تعد المانجو من أكثر الفواكه المحببة لدى المصريين، فهى ملكة الفواكه الصيفية، وبدأت المانجو تنتشر بالأسواق بأنواعها المختلفة، وكل نوع منها له مذاقه الخاص والذي يميزه عن النوع الآخر، كما تختلف أسعارها على حسب النوع.

تحتوي المانجو على عناصر غذائية قد تساعد على مقاومة فقر الدم أو خفض فرص الإصابة به، مثل العناصر الغذائية الآتية: فيتامين ك: قد يساعد على تحسين قدرة الدم على التخثر، مما يسهم في الوقاية من فقر الدم.

الحديد: قد يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما قد يسهم في مقاومة فقر الدم وتخفيف حدة أعراضه.







المانجو له أنواع عديدة ولكنها مفيدة وتحميك من امراض خطيرة تعرف عليها وفقا لموقع هيلثى.





- حماية السيدات من النزيف خلال الدورة الشهرية

- تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم والإخراج والحد من الإصابة بالاضطرابات الهضمية.

- تقوية العظام والعضلات.

- الوقاية من نزلات البرد.

- الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

- تقوية الشعر وحمايته من التقصف والتساقط.

- مكافحة الالتهابات.

- الوقاية من بالسرطان.