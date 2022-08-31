محافظ أسوان يتدخل لحل مشكلة تكرار انقطاع المياه بمنطقة الصداقة الجديدة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين ببحث ودراسة الشكاوى الواردة بخصوص تضرر المواطنين من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة ، مشدداً على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحلول المناسبة لتلبية هذه الشكوى بالشكل المطلوب.

ومن جانبه كشف المهندس يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن منطقة الصداقة الجديدة يتم تغذيتها عن طريق خزانات علوية ، وفى حالة زيادة استهلاك المياه ينخفض منسوب مياه الخزان، مما يؤدى إلى انقطاع المياه أثناء النهار مع ارتفاع درجة الحرارة.

تدخل لأجهزة أسوان التنفيذية لحل مشكلة تكرار إنقطاع المياه بمنطقة الصداقة الجديدة

وأوضح يحيى أبو زيد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان سوف يتم التشديد والالتزام بمراعاة رفع منسوب الخزانات من خلال تقليل التصريف ليلاً من الساعة الثانية صباحاً وبحد أقصى حتى الساعة الخامسة صباحاً وذلك لتفادى إنخفاض المنسوب وللمحاولة دون حدوث انقطاع للمياه أثناء ساعات النهار.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بعقد ندوات إرشادية للتوعية بأهمية المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سينعقد فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة ، وتحقيق التكامل بين كافة المشاركين للوصول إلى أفضل مستوى من التجهيز والإعداد بما يساهم فى العرض الراقى والمشرف الذى يليق بالمكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .

محافظ أسوان يتدخل لحل مشكلة تكرار إنقطاع المياه بمنطقة الصداقة الجديدة

وأكد أشرف عطية على ضرورة تكثيف حملات الدعايا بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق بين المحليات ومديرية الزراعة ومركز البحوث ، وكافة الجهات المعنية لتحفيز المزارعين على المشاركة فى هذا المهرجان مما سيساهم فى التسويق الجيد لمنتجات التمور بأنواعها المتعددة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ على أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية نعمل على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات ، مع العمل على تعريف المزارعين بكيفية الحصول على الدعم الفنى لتعظيم المنتج من التمور، فضلاً عن آلية ومعايير المشاركة أيضاً فى المسابقات التى سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المهرجان بإجمالى 9 مسابقات .

ولفتت غادة أبو زيد إلى أنه تم تنظيم ندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعى بحضور عدد من المزارعيين بقرية أبو الريش قبلى والإدراة الزراعية ورؤساء الأقسام والمهندسين المختصين بالجهات المختلفة للتحفيز والتشجيع لأهمية المشاركة بالمهرجان لما سيحققه من عوائد ومكاسب كبيرة تعود بالنفع عليهم .