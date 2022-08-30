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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لإصابة 5 عمال بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل

انقلاب سيارة - ارشيفية
انقلاب سيارة - ارشيفية

حوادث الطرق سلسلة تتكرر كثيراً داخل العديد من المحافظات سواء على الطرق السريعة أو الداخلية ، وهذا يتطلب بدوره أهمية زيادة الوعي لدى السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة للحد من هذه الحوادث .

 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " القصة الكاملة وتفاصيل تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بين مدينتى توشكى و أبو سمبل البرى جنوب مدينة أسوان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء .

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سرعة إسعاف 5 عمال عقب تعرضهم لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل جنوب أسوان 

وتبين من التحريات الأولية، أن جميع المصابين عمال، وينتمون لمحافظات أخرى ، ولا توجد أي حالات وفيات حيث تم على الفور إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطيبة المطلوبة للمصابين من خلال نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم . 

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد مأمور مركز شرطة أبو سمبل يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بين مدينتى توشكى وأبو سمبل جنوب أسوان، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف .

فيما قد أشار عدد من شهود العيان بأن حادث إنقلاب السيارة ربع النقل فيما بين مدينتى توشكى وأبو سمبل جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق ، وهو ما أدى إلى إنقلاب السيارة على الطريق حيث كان يستقلها مجموعة من العمال ، ولكن شاء القدر بأنه لم توجد أي سيارات أو مركبات في الإتجاه المقابل مما أدى إلى حدوث إصابات لـ 5 أشخاص فقط .

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تفاصيل إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل 

وعلى الفور تدخلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف بالتعاون مع بعض الأهالى في نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

وكان قد أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائبًا لرئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث.

وقدم رئيس جامعة أسوان التهنئة للدكتور محمد عبدالعزيز الذى كان يشغل منصب قائم بعمل عميد كلية الهندسة، وشغل الدكتور محمد عبدالعزيز العديد من المناصب الإدارية والقيادية وكيلا لكلية الهندسة ورئيس مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، وشارك في العديد من فعاليات الجامعة والمحافل المحلية والدولية.

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