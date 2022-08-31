64 مليون مستفيد.. نائب:القيادة السياسية حريصة علي توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

قال النائب عبدالباقي تركيا ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص علي توفير مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات الشعب المصري، وجاءت موافقة الرئيس على صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات التموين لتؤكد بالدليل القاطع حرص القيادة السياسية علي دعم الأسر المصرية.

وأكد " تركيا" في تصريحات صحفية اليوم ، أن حزمة اجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف مليون أسرة سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر المقبل حيث تستفيد عدد بطاقات الأسرة الواحدة من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه ويصل عددها إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر تستفيد بقيمة 200 جنيه ويصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة.

وأوضح عضو مجلس النواب ان هناك ما يقرب من 64 مليون مواطن يستفيدون أيضا من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم أيضا زيادة بعض السلع على قائمة الصرف.

واكد " تركيا " ان الرئيس السيسي وسع مظلة الحماية الاجتماعية لتضم أكبر قاعدة من الشعب المصري، لتخفيف آثار الأزمة العالمية عن كاهل الأسر المصرية، وهي خطوات غير مسبوقة في ظل ما نمر به من تداعيات عالمية أدت إلى ركود اقتصادي غير مسبوق، إلا أن القيادة السياسية وضعت المواطن المصري في أولوية اهتماماتها.