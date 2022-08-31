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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة للوافدين.. إنهاء خدمات 30 موظفا من غير الكويتيين

الكويت - علم
الكويت - علم

تعد سياسة دول الخليج ومنها الكويت في توطين المهن لديها والاعتماد على أبنائها بدلا من استقدام العمالة الخارجية خسارة فادحة للوافدين العاملين في تلك الدول.

إحلال الكوادر الوطنية 
أصدر وكيل وزارة العدل الكويتي عمر الشرقاوي، قرارات بإنهاء خدمات 30 موظفاً من غير الكويتيين، كدفعة أولى تمهيداً لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

خطة تكويت الوظائف 
وأشارت  وزارة العدل الكويتية  في بيان، إلى أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جمال‏ الجلاوي، كشف عن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في وزارة العدل.

وأوضح البيان، أن توجيهات الوزير الصادرة إلى وكيل الوزارة، تضمنت ضرورة المضي قدماً وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال، المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

خطوات متسارعة
وفي وقت سابق؛ كشفت مصادر لصحيفة القبس عن خطوات متسارعة؛ لتنفيذ سياسة تكويت القضاء، حيث وافق المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المنعقدة في 2 أغسطس الجاري برئاسة المستشار أحمد العجيل رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز - على ترقية 41 وكيلاً بالمحكمة الكلية إلى درجة مستشار بعد أن استوفى كل منهم شروط الترقية المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء.

وجاءت هذه الخطوة في سياق تنفيذ إستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بتكويت القضاء حيث سيتم نقل عدد منهم إلى محكمة الاستئناف؛ لسد النقص بها عوضاً عن اعارة بعض المستشارين من غير الكويتيين وندب البعض الآخر لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية بالمحكمة الكلية.

التوسع في أعداد المعينين
وكان المستشار أحمد العجيل شدد خلال أداء 69 وكيل نيابة «ج» القسم أخيراً، على أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص في السنوات الأخيرة على التوسع في أعداد المعينين من خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت في وظيفة وكيل نيابة «ج»، وهي أولى درجات السلم القضائي بعد تأهيلهم وتدريبهم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، باعتبار أن ذلك هو الأساس واللبنة الأولى في تنفيذ الإستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء؛ لتنفيذ سياسة التكويت الكامل للقضاء، الذي يسعى إليه المجلس في خطى ثابتة ومتقدمة، حيث سيتم تنفيذ الخطة المرسومة في هذا الشأن خلال ثلاثة أو أربعة أعوام على أكثر تقدير، وذلك في ظل التوجيهات السامية، أمير البلاد  وولي العهد.

انتهاء الإعارة

وبين العجيل أنه في حين يتم تعيين 69 وكيل نيابة كويتيين بالنيابة العامة، سوف تنتهي ولاية 100 من رجال القضاء بنهاية العام القضائي الحالي، وذلك بانتهاء إعارتهم وعودتهم إلى مصر.

وقام المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان وفتح باب القبول لاختيار دفعة جديدة من وكلاء النيابة الكويتيين، وقد قاموا بأداء الاختبارات التحريرية وجارٍ الإعداد للاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية؛ ليتم تعيينهم في نهاية العام الحالي، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء سنوياً بفتح باب القبول للاختيار للتعيين في النيابة العامة، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية المرسومة من قبل المجلس لتحقيق الهدف المنشود بتكويت القضاء بشكل كامل.
 

إنهاء خدمة الوافدين.. كل ما تريد معرفته عن خطة تكويت الوظائف الحكومية

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