مصر تنقذ أوروبا..الرئيس السيسي يقود التعاون مع إيني الإيطالية لزيادة إنتاج الغاز

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مصر تتطلع إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لتصدير كميات أكبر منه إلى إيطاليا وجميع دول أوروبا، في إطار التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية.

وقال السفير بسام راضي، في حديث لوكالة "نوفا" الإيطالية، "تأمل مصر أن تساعد في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، وهي تقدر التعاون مع شركة إيني في هذا الصدد".

وأكد السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرف بنفسه على التعاون المثمر بين مصر وشركة إيني الإيطالية، ويتطلع إلى استمرار أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي التي تتولاها الشركة في مصر للاستفادة من موارد الطاقة لديها.

وأوضحت وكالة "نوفا" أن شركة إيني الإيطالية تتولى إنتاج 60% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وهي ملتزمة بدعم زيادة إنتاج الغاز من خلال خطة طموحة للاستكشاف والتنقيب، وقد حصلت مؤخرًا على 5 تراخيص جديدة للتنقيب في أحواض تضم احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي.

السيسي يستقبل رئيس إيني الإيطالية

وعقب استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، أمس الثلاثاء، صرح السفير بسام راضي بأن الجانبين بحثا سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وبالتحديد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف توليد 10 جيجاوات من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وفي إطار مسار التحول إلى الطاقة النظيفة، اتفق الجانبان على ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشروعات لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأكد رئيس شركة إيني الإيطالية على التزام الشركة بتسريع حلول خفض الانبعاثات الكربونية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وعدد من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالى والمستقبلي فى مصر فى مجالات الاستكشاف والانتاج، وكذلك التعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

وقد أعرب رئيس اينى الايطالية عن اعتزازه بالاكتشافات التى تحققت تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس، مما كان له بالغ الاثر فى سرعة نجاح الشركة فى انتاج الغاز الطبيعى المصرى، مما جعل مصر حالياً من الدول الاقليمية الرئيسية فى قطاع انتاج الطاقة وتصديرها، فى وقت يشهد العالم أزمة طاحنة فى هذا المجال.