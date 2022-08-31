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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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7 موافقات مهمة للحكومة اليوم .. أبرزها بيع سيارات الساحات

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء:

الموافقة على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بـ ٦ أكتوبر.

الموافقة على إصدار عملات تذكارية غير المتداولة من الفضة بمناسبة استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ.

الموافقة على التعاقد مع مستثمر لاستغلال إقامة غابة شجرية تُروى من مياه الصرف المعالج.

الموافقة على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات.

الموافقة على التوجيه لجميع الوزارات بمراعاة الأخذ ببنود النموذج الاسترشادي لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.

الموافقة على السير في إجراءات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ حزمة (LOT-3) لتحسين كفاءة الطاقة.

الموافقة على إقامة مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة.

وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ".
وأظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية السعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي:
 

الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 32.93 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي، بمركز الواسطي، محافظة بني سويف، لاستخدامها في إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية.

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ حزمة (LOT-3) من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"، في نطاق 3 شركات توزيع كهرباء هي شمال القاهرة، والاسكندرية، وشمال الدلتا، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفي ضوء المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

مصر للهيدروجين الأخضر


ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من شركة " مصر للهيدروجين الأخضر"، (التي تم تشكيلها من تحالف شركات: "سكاتك" النرويجية، و"فيرتيجلوب، وأوراسكوم) وذلك لمساعدتها في إقامة مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة الذي تم توقيع بروتوكول بشأنه مع صندوق مصر السيادي، حيث وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض بنظام حق الانتفاع؛ الأولى في مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية تتناسب مع قدرات 70 ميجاوات من الطاقة الشمسية، والثانية في منطقة خليج السويس تتناسب مع قدرات 205 ميجاوات من طاقة الرياح، على أن يتم التعاقد بشأنهما مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
يأتي ذلك، حرصا من الحكومة المصرية على المساهمة في تسريع وتيرة العمل بمشروع الشركة وتشغيله، تزامنا مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وافق مجلس الوزراء على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات، والمنتهي موقفها القانوني ومثبت عدم صلاحيتها وفقاً للتقرير الفني للمركبة،  تنفيذاً للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات الكُهنة التي تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2022 ميلادية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عدد من العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة الـ 100 جنيه، بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل وكذا إصدار طابع تذكاري بهذه المناسبة.

 

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