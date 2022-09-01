3 سبتمبر.. جامعة عين شمس تستضيف مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ «RACC»

تستضيف جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وذلك في مؤتمر دولي يشهد فاعلياته مدرج المحلاوي بكلية الطب خلال الفترة من 3 إلى 5 من سبتمبر المقبل .

يقام المؤتمر بهدف مناقشة تأثير تغير المناخ على المناطق الزراعية البيئية المختلفة وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المنا COP27 في نوفمبر المقبل .

ومن المتوقع أن يشارك بالمؤتمر عدد من الشخصيات الدولية والمحلية البارزة من بينهم د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتورة جيفري ساكس، المدير السابق لمعهد الأرض، جامعة كولومبيا. كبير مستشاري الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، جوردون براون، رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة ، د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، وغيرهم من الشخصيات البارزة من مختلف دول العالم .

يحضر الاجتماع 75 من طلاب الدراسات العليا من مختلف دول أفريقيا، يقدم 6 منهم -يمثلون مناطق أفريقية مختلفة- عروضاً قصيرة لتعكس تأثير تغير المناخ في مناطقهم.



والجدير بالذكر أقيم حفل ختام اللقاء القمى للجامعة المصرية " كأس المعرفة" الذى نظمته جامعة عين شمس تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف أ.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن فوز جامعة القاهرة بالمركز الأول و جامعة الزقازيق بالمركز الثاني و جامعة بنها بالمركز الثالث و جامعة عين شمس بالمركز الرابع و جامعة الأزهر بالمركز الخامس

وخلال الحفل الذى الود والتقدير بين جميع الطلاب شهد الحفل إشادة واسعة من جميع الوفود المشاركة بحفاوة الاستقبال و حسن الاستضافة التى وجدها جميع المشاركين خلال مدة إقامتهم بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس و حسن التنظيم مُعَبِرين عن بالغ سعادتهم لتميز هذا اللقاء القمى شاكرين إدارة الجامعة وإدارة رعاية شباب الجامعة على حرصهم الدائم على توفير كافة سبل الراحة خلال مدة إقامتهم إلى جانب تنظيم جولة ترفيهية تثقيفية إلى" متحف الحضارة"