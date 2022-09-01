آخرهن جمبسوت شفاف.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لميريام فارس|شاهد

تصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعتبر من نجمات الوطن التي تخطف الأنظار حول أناقتها و رشاقتها التي تميزها عن غيرها من المشاهير.

تعتمد ميريام فارس على الإطلالات و التصميمات الراقية و الجذابة التي تكشف عن أناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات و الحفلات الغنائية أو الخاصة.



قد أثارت ميريام فارس خلال الأيام الماضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما ظهرت خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الجيميرز بالمملكة العربية السعودية بإطلالة جريئة.

ارتدت ميريام فارس في حفل السعودية جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بألوانه المبهجة التي جمعت بين اللون البرتقالي و الأزرق و الموف أيضا، كما تميز بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل.

حمل جمبسوت ميريام فارس في حفل السعودية توقيع مصمم الأزياء جان بيير خوري، لكن يتسم بنطلون الجمبسوت أن تم تبطينه بلون الجسم ولكن أعتبره البعض شفاف.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي تثير فيها ميريام فارس الجدل بسبب إطلالاتها، فهي تعتمد على الإطلالات الجريئة و الفساتين الملفتة المتناسقة مع قوامها المثالي.



ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس