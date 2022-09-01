هل آيفون 11 ضد الماء؟.. اعرف قبل ما تشتريه

هل آيفون ١١ ضد الماء؟، هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يبحث عن إجابتها عشاق هواتف iPhone الرائدة، لاسيما مع اقتراب إطلاق الجيل الرابع عشر من هواتف آبل، للمقارنة بين مزايا الإصدارات القديمة والطرازات المنتظر إطلاقها خلال أيام، حيث أضافت شركة آبل عددا من المميزات الرئيسية لتشكيلة آيفون 11، التي أعلنت عنها بشكل رسمي في سبتمبر من عام 2019، ونظرا لأن الجهاز مازال متداوالا بالأسواق، سنوضح لك فيما يلي هل آيفون ١١ ضد الماء أم لا.

هل آيفون ١١ ضد الماء؟

على غرار جميع الهواتف الذكية، يمتلك هاتف آبل الرائد آيفون ١١ بعض المميزات والعيوب، حيث يحتوي هاتف Apple iPhone 11 على الكثير من المواصفات والمزايا المهمة التي تجعل الكثيرين مازالوا يرغبون في شرائه، على الرغم من وجود إصدارين أحدث منه، ويعد هذا الهاتف نقلة نوعية في عالم أجهزة آبل التي يفضل الملايين استخدامها على مستوى العالم.

وعن المزايا التي يقدمها آيفون 11، قالت آبل عند الإعلان عن هاتفها الرائد خلال العامين الماضيين، إنه يتمتع بدعم لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68، حيث يمكن للجهاز تحمل البقاء في المياه لعمق 2 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما أنه مقاوم للرذاذ لكن ليس مقاوما للغبار بشكل دائم.

هل آيفون ١١ ضد الماء

استخدام آيفون ١١ تحت الماء

قامت شركة آبل بتطوير آيفون 11، وزودته بالكثير من المواصفات المهمة التي تعمل على حمايته من أضرار المياه، كما منحته إمكانيات مميزة منها القدرة على تحمل البقاء تحت الماء لمدة 30 دقيقة، وعلى سبيل المثال إن سقط هاتف iPhone 11 منك سهوا في الماء مهما كان العمق الذي سقط فيه فلن تتأثر مكوناته الداخلية إذا تسربت المياه لداخل الجهاز.

ولكن قد يلزم المستخدم اتخاذ بعض الإجراءات لمنع التلف الناتج عن سقوط آيفون 11 في الماء، من بينها: تجنب سقوط الهاتف أو تعرضه لأي صدمات، أو إسقاط الهاتف في الماء عمدا، لا تحاول فتح الجهاز بأدوات حادة حتى لا تصل المياه إلى الدوائر الكهربائية بالهاتف، لا تقم بوضع الهاتف بجانب أي مصدر من مصادر الحرارة، لا تقم بتوصيل الهاتف بالشاحن لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

هل آيفون ١١ ضد الماء

مواصفات هاتف آيفون ١١

زودت آبل هاتف آيفون 11، ببعض المواصفات القياسية، من بينها شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع LCD، أطلقت عليها آبل اسم Liquid Retina، والتي تعطي درجة سطوع أعلى، وتأتي بدقة 828 × 1792 بكسل، ومحمية بأقوى طبقة زجاج مقاوم للخدش.

ويتم تشغيل هاتف آيفون 11 برو، بواسطة معالج قوى سداسي النواة من نوع A13 Bionic، والمطور من قبل شركة آبل بدقة تصنيع 7 نانومتر، وهو يعد أسرع 60% من المعالج السابق، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 15.6، وهو يعد من الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث iOS 16، في سبتمبر المقبل.

ويتميز هاتف آيفون 11 برو ببطارية سعتها 3190 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وهيكل مربع الشكل مصنوع من الألمونيوم مع طلاء مقاوم للزيوت، ويتمتع بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل.

سعر هاتف آيفون ١١

ويتوفر الجهاز فى أربعة خيارات لونية هي: الزيتى، والأبيض، والأسود، والذهبي، ويبلغ سعر آيفون 11 في مصر حوالي 14500 جنيه مصرى، للنسخة بسعة 4 + 128 جيجابايت.