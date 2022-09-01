نائبة: التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية دعم إنساني

ثمنت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب قرارات الرئيس السيسي بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين لترتفع إلى ٣٠٠ جنيه بدلا من ١٠٠ جنيه، وغيرها من القرارات التي مثلت تعد لافتة من القيادة السياسية بتخفيف الأعباء التي تتحملها الطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً في ظل تداعيات الأزمة العالمية وانعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري.



وقالت النائبة عفاف زهران، في تصريحات لها، إن هذه التوجيهات الرئاسية بشأن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، تشير إلى المساعي المستمرة والاستثنائية من اجل دعم هذا الملف الإنساني من جانب القيادة السياسية المصرية.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيها بدلا من 100.

كما وجه الرئيس السيسي، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

كما شملت القرارات ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.