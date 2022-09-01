يا بنت الغالية.. ماجد المصرى يهنئ زوجته فى عيد ميلادها بصور رومانسية |شاهد

حرص الفنان ماجد المصرى على مشاركة الجمهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام ، بتهنئة زوجته رانيا أبو النصرزوجة ماجد المصري، فى عيد ميلادها .
و كتب ماجد المصرى :كل سنة وانت طيبة يا غالية يا بنت الغالية.
وتتميز زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور الرومانسية التي جمعت بينهما.
يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينماتُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".