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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أتواصل مع الأرواح وأتمنى التوبة .. أبرز تصريحات رشوان توفيق

رشوان توفيق
رشوان توفيق

حل الفنان رشوان توفيق،  ضيفا في برنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " ETC"، وتحدث رشوان عن تفاصيل حياته المهنية ومحطاته الفنية.


 

وعرض البرنامج تقرير لآراء الجمهور في الفنان رشوان توفيق، وأشادوا بالمسيرة الفنية للفنان رشوان توفيق .

 

 وعلق الفنان رشوان توفيق:" التقرير ده أسعدني بشكل كبير، وحب الناس فضل من الله، واسجد لله بسبب حب الناس لي".

بكاء على الهواء 

ودخل  رشوان توفيق في نوبة بكاء على الهواء، قائلا:" بتكلم مع ربنا وأقول يا رب انا مش عارف أوفي فضلك عليا".

 

وتابع رشوان توفيق:" بعد تقدمي في السن ربنا كرمني كتير، وأطلب من الله المغفرة والتوبة قبل الموت".


 

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ومن جانبها قالت الفنانة ميرفت أمين في مداخلة هاتفية لها بالبرنامج، :" انا بدعي كثيرا للفنان رشوان توفيق وأتواصل معه دائما".

بركة في حياتي 

 وتابعت ميرفت أمين :" رشوان توفيق بركة في حياتي ويعطيني حالة من الأمان والطمأنينة، ولما أكون مضايقة اتحدث معه ".

 

وأكملت ميرفت أمين :" رشوان توفيق دايما يدعيلي بالصحة والستر ويدعي لابنتي"، ومن جانبه قال رشوان توفيق:" أنا بعشق ميرفت امين ولها مواقف إنسانية كبيرة معي وتسأل عني كثيرا".


 

أكد الفنان رشوان توفيق ، إنه يؤمن بتلاقي الأرواح، مضيفا:" رأيت الكثير من زملائي في المنام ومنهم الفنان الراحل محمود ياسين".

وقال رشوان توفيق في حواره في برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " ETC"،:"  روحي مع العالم الآخر وكل زمايلي يأتون لي في المنام".

رؤية محمود ياسين 

وأضاف رشوان توفيق:" أعرف محمود ياسين منذ سنوات طويلة "، مضيفا:" رأيت محمود ياسين في رؤيا في المنام نصف ساعة ".

وتابع رشوان توفيق:" شوفت محمود ياسين وهو لابس جاكيت أبيض فى عز شبابه، وخدنا بعض بالحضن “، مضيفا:”  كلمت عمرو ابنه قلتله قول لماما انا شوفت محمود في رؤيا".

وأكمل رشوان توفيق:" وأنا بقلب في  التليفزيون لقيت محمود ياسين في إحدى القنوات في حوار قديم بنفس البدلة التي رأيته بها في المنام".

رشوان توفيق الفنان رشوان توفيق مصر جديدة عمرو ETC بركة في حياتي ميرفت أمين

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