أتواصل مع الأرواح وأتمنى التوبة .. أبرز تصريحات رشوان توفيق

حل الفنان رشوان توفيق، ضيفا في برنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " ETC"، وتحدث رشوان عن تفاصيل حياته المهنية ومحطاته الفنية.





وعرض البرنامج تقرير لآراء الجمهور في الفنان رشوان توفيق، وأشادوا بالمسيرة الفنية للفنان رشوان توفيق .

وعلق الفنان رشوان توفيق:" التقرير ده أسعدني بشكل كبير، وحب الناس فضل من الله، واسجد لله بسبب حب الناس لي".

بكاء على الهواء

ودخل رشوان توفيق في نوبة بكاء على الهواء، قائلا:" بتكلم مع ربنا وأقول يا رب انا مش عارف أوفي فضلك عليا".

وتابع رشوان توفيق:" بعد تقدمي في السن ربنا كرمني كتير، وأطلب من الله المغفرة والتوبة قبل الموت".





ومن جانبها قالت الفنانة ميرفت أمين في مداخلة هاتفية لها بالبرنامج، :" انا بدعي كثيرا للفنان رشوان توفيق وأتواصل معه دائما".

بركة في حياتي

وتابعت ميرفت أمين :" رشوان توفيق بركة في حياتي ويعطيني حالة من الأمان والطمأنينة، ولما أكون مضايقة اتحدث معه ".

وأكملت ميرفت أمين :" رشوان توفيق دايما يدعيلي بالصحة والستر ويدعي لابنتي"، ومن جانبه قال رشوان توفيق:" أنا بعشق ميرفت امين ولها مواقف إنسانية كبيرة معي وتسأل عني كثيرا".





أكد الفنان رشوان توفيق ، إنه يؤمن بتلاقي الأرواح، مضيفا:" رأيت الكثير من زملائي في المنام ومنهم الفنان الراحل محمود ياسين".

وقال رشوان توفيق في حواره في برنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة " ETC"،:" روحي مع العالم الآخر وكل زمايلي يأتون لي في المنام".

رؤية محمود ياسين

وأضاف رشوان توفيق:" أعرف محمود ياسين منذ سنوات طويلة "، مضيفا:" رأيت محمود ياسين في رؤيا في المنام نصف ساعة ".

وتابع رشوان توفيق:" شوفت محمود ياسين وهو لابس جاكيت أبيض فى عز شبابه، وخدنا بعض بالحضن “، مضيفا:” كلمت عمرو ابنه قلتله قول لماما انا شوفت محمود في رؤيا".

وأكمل رشوان توفيق:" وأنا بقلب في التليفزيون لقيت محمود ياسين في إحدى القنوات في حوار قديم بنفس البدلة التي رأيته بها في المنام".