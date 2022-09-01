عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انقطاع الكهرباء.. أعطال تضرب الاتصالات والإنترنت في لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في خضم أزمة نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر، يعاني لبنان منذ يوم أمس من انقطاعٍ وأعطالٍ في شبكات الاتصالات والإنترنت في أرجاء مختلفة من البلاد.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بتعطل خدمة الإنترنت في بيروت كما ساءت خدمة الاتصالات بشكل ملحوظ، وبات الاتصال بالشبكة العنكبوتية أو حتى إجراء اتصال هاتفي أمرا بالغ الصعوبة.

سبب الأعطال

وقالت "سكاي نيوز" إن هذا الانقطاع يعزو إلى الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي هيئة "أوجيرو" للاتصالات، ولتوقف أعمال صيانة الأعطال، وهو ما أدى إلى غياب التغطية في عدة مناطق، كما توقف العمل في سنترالات اتصالات عدة في بيروت والدامور جنوبي العاصمة، وفي النبطية جنوبي لبنان، وخرجت عدة مراكز أخرى عن الخدمة بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تتوقف سنترالات أخرى عن العمل في غضون ساعات، مما يهدد بتعطل خدمات الإنترنت والاتصالات كليا. ويطالب موظفو "أوجيرو" بتحسين رواتبهم واحتسابها على سعر منصة "صيرفة"، التي تعتمد سعر 27200 ليرة للدولار الواحد، بدلا من قبض رواتبهم على أساس سعر الصرف الرسمي، وهو 1500 ليرة للدولار.

الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم سيادة لبنان

تكتل لبنان القوي: الأولوية الآن لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد

ويقول الموظفون إن "اعتماد سعر صيرفة بدل سعر الصرف الرسمي ضروري لكي يتناسب والإيرادات العالية لقطاع الاتصالات، خصوصا بعد زيادة الفاتورة الهاتفية، في حين بقيت رواتب الموظفين على حالها وسط ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة".

ويتواصل إضراب الموظفين منذ الثلاثاء، وسط تحذيرات من انقطاع شامل للاتصالات في أنحاء لبنان فيما يتواصل إضراب موظفي شركتي الاتصالات الهاتفية "إم تي سي" و"ألفا" منذ أيام، بسبب تدني قيمة رواتبهم.

وانقطعت خدمات الشركتين في منطقة الجنوب اللبناني من إنترنت واتصالات بسبب الأعطال الطارئة، كما أدى الإضراب إلى تعطل تسيير معاملات المستخدمين وسوء الخدمة.

وأعلنت بعض الشركات المزودة للإنترنت أن الأعطال الحاصلة في هيئة "أوجيرو" وغياب الصيانة، أثرت بشكل مباشر على خدمة الإنترنت في البلاد.

وقالت شركتا "آي دي إم" و"سيبيريا"، إن "خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في بيروت وغيرها من المناطق توقفت"، حيث تقدم الشركتان الخدمة.

وأوضحت الشركتان في بيان أن "هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرقة في السنترالات الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، كما أنه نتيجة لإضراب الموظفين في شركة أوجيرو، وهو يطال كل الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في لبنان". واعتذرت الشركتان عن هذه الأعطال التي تأثر بها المواطنون والحركة الاقتصادية، وأعلنت أنهما تعملان بقدر المستطاع على الإسراع في إعادة الخدمة للمشتركين.

ظلام لبنان .. قرار عاجل من سلطات مطار رفيق الحريري بسبب الكهرباء

فيديو يشعل شوارع لبنان .. عجوز تتعرض للضرب على يد ابنتها.. شاهد

الكهرباء

الجمعة الماضية، دخل لبنان في حالة ظلام دامس عدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن نفاد مخزونها من الوقود، والتوقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية نتيجة خروج معمل الزهراني قسرا عن الخدمة.

وقالت مؤسسة الكهرباء في لبنان في بيان لها، الخميس الماضي إن الطاقة الكهربائية المنتجة في الوقت الحالي جميعها يتم توليدها من معمل الزهراني، وهو الوحيد المتبقي على الشبكة، بعد نفاد مخزون مادة الغاز أويل في معمل دير عمار.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء حادة، وفقد اللبنانيون الأمل في إمكانية الحصول على الكهرباء من الدولة، خلال الفترة الماضية، حيث لا يستفيدون من تغذيتها بالتيار سوى ساعة يوميا في معظم المناطق، إضافة الى جشع أصحاب المولدات الذين يتحكمون بالناس، عبر زيادة شهرية في فاتورة الاشتراك.

واتجه العديد من اللبنانيين إلى الطاقة الشمسية من أجل توفير الكهرباء إلى منازلهم وأعمالهم، في ظل النقص الكبير في توفيرها من الدولة.
 

لبنان الكهرباء دولار قطاع الكهرباء رواتب الموظفين الاتصالات بيروت قطاع الاتصالات الطاقة الغاز سعر الصرف سعر الصرف الرسمي ظلام دامس انقطاع الكهرباء الانترنت خدمة الإنترنت الشبكة العنكبوتية شبكات الاتصالات مؤسسة كهرباء لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

مبلغ خرافي .. مفاجأة صادمة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي

موضوعات متعلقة

تكتل لبنان القوي: الأولوية الآن لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد

ظلام لبنان .. قرار عاجل من سلطات مطار رفيق الحريري بسبب الكهرباء

ظلام لبنان.. الجزائر تمد يد المساعدة بتوفير الفيول لإنتاج الكهرباء

اليوم .. لبنان على موعد مع ظلام شامل بعد وقف إنتاج الكهرباء

ترشيحاتنا

بحث في أسرار الوجود الإنساني.. كيف دافع فرنسوا مورياك عن القيم برواياته؟

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 1-9-2022

حظك اليوم وتوقعات شهر سبتمبر 2022 .. انفراجه مالية للقوس وترقية للعذراء وتحذير لهؤلاء

بعد انقطاع الكهرباء.. أعطال تضرب الاتصالات والإنترنت في لبنان

بتكلفة زهيدة.. أوبو تطلق هاتفين جديدين للفئة الاقتصادية

الكرتونة بكام.. سعر البيض بالمحلات اليوم الخميس 1 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرفوشة ودمها خفيف.. 5 أبراج تعشق الضحك والمرح|هل أنت منهم ؟

آخرهن جمبسوت شفاف.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لميريام فارس|شاهد

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ