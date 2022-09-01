بعد انقطاع الكهرباء.. أعطال تضرب الاتصالات والإنترنت في لبنان

في خضم أزمة نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر، يعاني لبنان منذ يوم أمس من انقطاعٍ وأعطالٍ في شبكات الاتصالات والإنترنت في أرجاء مختلفة من البلاد.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بتعطل خدمة الإنترنت في بيروت كما ساءت خدمة الاتصالات بشكل ملحوظ، وبات الاتصال بالشبكة العنكبوتية أو حتى إجراء اتصال هاتفي أمرا بالغ الصعوبة.

سبب الأعطال

وقالت "سكاي نيوز" إن هذا الانقطاع يعزو إلى الإضراب الذي تنفذه نقابة عمال ومستخدمي هيئة "أوجيرو" للاتصالات، ولتوقف أعمال صيانة الأعطال، وهو ما أدى إلى غياب التغطية في عدة مناطق، كما توقف العمل في سنترالات اتصالات عدة في بيروت والدامور جنوبي العاصمة، وفي النبطية جنوبي لبنان، وخرجت عدة مراكز أخرى عن الخدمة بشكل كامل.

ومن المتوقع أن تتوقف سنترالات أخرى عن العمل في غضون ساعات، مما يهدد بتعطل خدمات الإنترنت والاتصالات كليا. ويطالب موظفو "أوجيرو" بتحسين رواتبهم واحتسابها على سعر منصة "صيرفة"، التي تعتمد سعر 27200 ليرة للدولار الواحد، بدلا من قبض رواتبهم على أساس سعر الصرف الرسمي، وهو 1500 ليرة للدولار.

ويقول الموظفون إن "اعتماد سعر صيرفة بدل سعر الصرف الرسمي ضروري لكي يتناسب والإيرادات العالية لقطاع الاتصالات، خصوصا بعد زيادة الفاتورة الهاتفية، في حين بقيت رواتب الموظفين على حالها وسط ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة".

ويتواصل إضراب الموظفين منذ الثلاثاء، وسط تحذيرات من انقطاع شامل للاتصالات في أنحاء لبنان فيما يتواصل إضراب موظفي شركتي الاتصالات الهاتفية "إم تي سي" و"ألفا" منذ أيام، بسبب تدني قيمة رواتبهم.

وانقطعت خدمات الشركتين في منطقة الجنوب اللبناني من إنترنت واتصالات بسبب الأعطال الطارئة، كما أدى الإضراب إلى تعطل تسيير معاملات المستخدمين وسوء الخدمة.

وأعلنت بعض الشركات المزودة للإنترنت أن الأعطال الحاصلة في هيئة "أوجيرو" وغياب الصيانة، أثرت بشكل مباشر على خدمة الإنترنت في البلاد.

وقالت شركتا "آي دي إم" و"سيبيريا"، إن "خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في بيروت وغيرها من المناطق توقفت"، حيث تقدم الشركتان الخدمة.

وأوضحت الشركتان في بيان أن "هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرقة في السنترالات الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، كما أنه نتيجة لإضراب الموظفين في شركة أوجيرو، وهو يطال كل الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في لبنان". واعتذرت الشركتان عن هذه الأعطال التي تأثر بها المواطنون والحركة الاقتصادية، وأعلنت أنهما تعملان بقدر المستطاع على الإسراع في إعادة الخدمة للمشتركين.

الكهرباء

الجمعة الماضية، دخل لبنان في حالة ظلام دامس عدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن نفاد مخزونها من الوقود، والتوقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية نتيجة خروج معمل الزهراني قسرا عن الخدمة.

وقالت مؤسسة الكهرباء في لبنان في بيان لها، الخميس الماضي إن الطاقة الكهربائية المنتجة في الوقت الحالي جميعها يتم توليدها من معمل الزهراني، وهو الوحيد المتبقي على الشبكة، بعد نفاد مخزون مادة الغاز أويل في معمل دير عمار.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء حادة، وفقد اللبنانيون الأمل في إمكانية الحصول على الكهرباء من الدولة، خلال الفترة الماضية، حيث لا يستفيدون من تغذيتها بالتيار سوى ساعة يوميا في معظم المناطق، إضافة الى جشع أصحاب المولدات الذين يتحكمون بالناس، عبر زيادة شهرية في فاتورة الاشتراك.

واتجه العديد من اللبنانيين إلى الطاقة الشمسية من أجل توفير الكهرباء إلى منازلهم وأعمالهم، في ظل النقص الكبير في توفيرها من الدولة.

