نادية مصطفى تكشف آخر رسائل الراحل أمين العسال

كشفت الفنانة وعضو نقابة مجلس نقابة المهن الموسيقية نادية مصطفى عن آخر رسائل الفنان الشاب أمين العسال قبل وفاته عبر حسابها بفيسبوك.

وجاء فى الرسالة :" صديق/ يا صديقه، ربنا يجبر خاطرك.. وتدوم في العمر سند ودراع..أنا عايز أقول إنى بحبك!، وجودك / وجوديك هون لى الأوجاع، الواحد بقا صعب يقابل في الدنيا صحاب مبتتغيرش!، والصاحب لو راجل جدع / ست لو جدعه ذلك، مبيتعوضش ولا بيتباع“.



وعلقت عليها :"استغفر الله العظيم ولن أقول إلا مايرضى الله وإننا لله وإنا إليه راچعون الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويجعل الليله من أحلى لياليك ياأمين Amin Elassal أسألكم الدعاء والفاتحة لأمين العسال الصديق الصدوق والراجل الجدع الطيب مع السلامة ياإمز خالص العزاء لأسرته الكريمه".

وأكدت الإعلامية دارين مصطفى صديقة الراحل أمين العسال أنه تم تحديد صلاة الظهر اليوم موعدا لصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.

تامر حمزة يعلن وفاة أمين العسال



وكان المخرج تامر حمزة أعلن عن وفاة أمين العسال، بعد تعرضه لأزمة صحية وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على أصدقائه.

وكتب حمزة على صفحته الشخصية : انا لله وإنا اليه راجعون امين العسال في ذمه الله ربنا يرحمك ويغفرلك يا امين على قد طيبة قلبك وجدعنتك. سلام يا صاحبي إلى ان نلتقي.