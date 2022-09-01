بعد تصريحات نهاد أبو القمصان.. تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية

أثارت تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جدلا واسعا، بعدما نشرت عبر صفحتها على “فيسبوك”، مقطع فيديو تتحدث فيه عن الرضاعة، حيث قالت إن القرآن الكريم لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن.

وفى هذا السياق، نعرض لكم فوائد الرضاعة الطبيعية وفقا لموقع boldsky.





فوائد الرضاعة الطبيعية للأم:

• تحمي الرضاعة الطبيعية الأم من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

• تخفف الرضاعة الطبيعية من خطر المعاناة من سرطان المبيض.

• تساعد الرضاعة الطبيعية على التخفيف من الوزن بعد الولادة وتعمل على حرق دهون الجسم، حيث إن القيام بالرضاعة الطبيعية يساعد على حرق 500 سعرة حرارية في اليوم الواحد.

• تفيد الدراسات العلمية بأن الرضاعة الطبيعية تعمل على وقاية الأم من خطر حدوث اكتئاب ما بعد الولادة.

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل:

• الرضاعة الطبيعية تحمل الكثير والكثير من الفوائد للطفل الصغير.

• يحتوي حليب الأم على مواد تساعد في حماية الجهاز المناعي للطفل وتبعده عن الأمراض المعدية والإصابة بالالتهابات.

• يمكن للطفل امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحليب الطبيعي بشكل أكبر من تلك الموجودة في الحليب الصناعي، كما أن الرضاعة الطبيعية تعمل على حماية الطفل في المستقبل من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

• الدراسات العلمية تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تزيد من نسبة الذكاء عند الطفل.

• الرضاعة الطبيعية تعزز الرابط بين الطفل والأم، حيث يشعر الطفل بالحب والحنان ويزداد تعلَق الأم بطفلها الصغير.

كانت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قالت: "في شاب سألني: إنتى يا أستاذة قلتى الأم مش ملزمة ترضع أولادها ولو رضعت تاخد أجر؟ قلت يا ابنى دا مش كلامى، دا كلام ربنا عز وجل في القرآن في سورة البقرة وفي سورة الطلاق"، واختتمت: “محدش قال الأم ما ترضعش ولادها، وأنا شخصيا رضعت ولادى الثلاثة الحمد لله، بس اللى يقول لمراته مثنى وثلاث”.

ويتساءل الكثيرون عن حكم الدين فى “هل المرأة ملزمة بإرضاع أولادها وهل على الرجل إعطاء أجرة رضاعة لزوجته؟”، ليجيب عن هذا السؤال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، قائلاً: “قال المولى عز وجل فى كتابه الكريموَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فالمرأة مطالبة بإرضاع أولادها سنتين كاملة، ويسن الرضاع الكامل”.

وأوضح “مهنا”، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أنه على الزوج أن يرزق الزوجة ما يعينها من أكل وشرب ونفقةوكسوة لإرضاعها لابنه، فهذا الأمر مكلف به الزوج ولا يتوانى عنه القرآن الكريم والسنة، لأن المرأة حملت ابنها 9 أشهر وتحملت من الألم والأوجاع ما لم يتحمله أحد، ومن هنا أراد الله أن يكرمها فجعل لها أجرا على هذا الإرضاع، فهذا أمر إلهى لا يجوز لنا أن نتحدث فيه ولكن بالإقبال لأنه طالما أمر الله عز وجل بأن هناك أجرا فالزوج مطالب بهذا الأجر.

وأشار إلى أن الأب مطالب أن يعطي أجرا لزوجته التى ترضع أولادهما، فهذا أمر إلهى.