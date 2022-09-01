عدد سبتمبر.. "ميريت الثقافية" تحلل مضمون شعارات التكاتك في مصر

صدر العدد رقم (54)- سبتمبر 2022، من مجلة "ميريت الثقافية"؛ الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، ومديرها العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

تحليل مضمون شعارات التكاتك

وتصدر العدد، "الملف الثقافي" بعنوان "شعارات التكاتك في مصر.. تحليل مضمون"، في محاولة لمعرفة طريقة تفكير؛ والقضايا التي تشغل الشريحة المجتمعية التي يمثلها أصحاب وسائقو "التوكتوك"، باعتبارها وسيلة النقل الأرخص والأكثر انتشارًا في القرى والأحياء الشعبية وعدد من المحافظات.

ويتضمن الملف سبعة مقالات: الأنساق الثقافية المضمرة في لافتات المركبات للدكتور محمد إبراهيم عبد العال، العالم مُنتهي الصلاحية! للدكتور شريف صالح، التوك توك: خطابات ورسائل في أزقة الفضاء العام للدكتور خالد كاظم أبو دوح، التكاتك وسيلة متحركة لإحياء التراث الشعبي الجديد للدكتور زين عبد الهادي، سوَّاق تكاتك "ياما لفَّيت وطُفت" للشاعر عبد الرحيم طايع، في دنيا التكاتك.. كلٌّ يغني على ليلاه للدكتور حمدي سليمان، لافتات التكاتك كمرآة ثقافية للمجتمع لباحثة الدكتوراة أسماء عبد العزيز مصطفى.

"الافتتاحية" التي يكتبها رئيس التحرير، جاءت هذا العدد بعنوان "رحلة سيد قطب.. من شاعر متوسط القيمة إلى المنظر الأول للإسلام السياسي"، وكشف فيه أن ثلاث سمات طبعت شخصية سيد قطب منذ بداياته: الأولى أنه كاتب مقالات وشاعر متوسط القيمة، في حين أنه يقيِّم نفسه بأعلى كثيرًا من حجمه، الثانية أن عدم تحققه جعله ممتلئًا بالمرارة والحنق تجاه الآخرين، والثالثة أن مواقفه متطرفة في أي موضوع يكتب عنه، وبالتالي لم يكن مستغربًا أن يتطرف دينيًّا ويصبح المنظِّر المعتمد لجماعات العنف الديني.

إبداع ومبدعون

وفي باب "إبداع ومبدعون"، تضمن ملف "رؤى نقدية" سبعة مقالات: على هامش "أصداء السيرة الذاتية" لنجيب محفوظ للدكتور جمال عبد الناصر، ظُلْمَة في قَبْر.. ما هو أفق وما هو هاوية للشاعر والناقد المغربي صلاح بوسريف، سيميائيَّة العتبات النصيَّة في "الوارفة" لأميمة الخميس للدكتور إسماعيل محمود محمد، الوعى بيقينية الموت والقلق الوجودي في قصائد عزمي عبد الوهاب للدكتورة رشا الفوال، صور الرجولة المهزومة في "خبز على طاولة الخال ميلاد" لباحثة الدكتوراة إيمان سيد أحمد، الاستعارات في الفيزياء للشاعر والناقد الفلسطيني أحمد بشير العيلة، تجليات الثقافة الشعبية وصناعة الأساطير المقدسة لأسامة حمدوش (من المغرب).

وتضمن ملف "الشعر" (15) قصيدة للشعراء: عادل سميح، محمد الحمامصي، مؤمن سمير، سلوى عبد الحليم، عمر شهريار، عبد الرحمن تمَّام، السعيد المصري، ناجي عبد اللطيف، رشا مكي، رانيا منصور، أحمد كرماني عبد الحميد، إبراهيم سمير، احساين بنزبير (من المغرب ويقيم في فرنسا)، طيب جبار- ترجمة عبد الله طاهر البرزنجي (من العراق)، ميلينا عيسى (من سوريا).

أما ملف "القصة"، فتضمن (9) قصص للكتاب والأدباء: حجاج أدول، سمير فوزى، محمود الرحبي (من سلطنة عمان)، عَادِل الغَنَّام، محمد ممدوح، عبد العزيز دياب، علاء الدين مصطفى عياد، كرم الصباغ، توفيق بوشري (من المغرب). بالإضافة إلى "مونودراما" بعنوان بطاقة إقامة للشاعر أنور عمران (من سوريا).

وباب "نون النسوة"، تم تخصيصه هذا العدد لمناقشة رواية أريج جمال "أنا أروى يا مريم"، وقد تضمن ثلاثة مقالات: أشكال الخلاص في رواية "أنا أروى يا مريم" لأريج جمال للدكتورة نهلة راحيل، تجليات مغايرة لسرد الغضب والتمرد للدكتور محمد سليم شوشة، الذات الساردة والعودة المشيمية إلى الرحم الأولى للدكتور مشتاق حميد فنجان (من العراق).

ثقافات وفنون

وتضمن باب "تجديد الخطاب" لهذا العدد، مقالين: أن نترك بناتنا تلبس كما تشاء ونقول أين النصر! بقلم عصام الزهيري، الاستعمار الفرنسي يواجه الطرق الصوفية في موريتانيا بقلم رشيد الجانبي (من المغرب). كذلك تضمن باب "حول العالم" مقالين: تاريخ اللوحات العارية للدكتور هاني حجاج، الشاعرة غابرييلا ميسترال من الهامش إلى العالمية بقلم مراد الخطيبي (من المغرب).

أمام باب "ثقافات وفنون"، فتضمن حوارًا أجراه رئيس التحرير مع الباحث سامح عسكر، بعنوان: "وصل الحال لزيادة معدل التكفير والعنف اللفظي بالسوشال ميديا من مراهقين في مقتبل الحياة لم ينضموا مسبقًا لجماعات!"، وفي "بيئة" مقال الدكتور حمدي هاشم بعنوان "حول إشكالية التغيرات المناخية"، وفي "تاريخ" مقال الدكتور علي عفيفي علي غازي بعنوان "خوفو والأهرام الثلاثة".

وفي "شخصيات كتب محمد أدهم السيد "في عرين دي لافونتين"، وفي "فن تشكيلي" كتب عبد الباسط قندوزي (من تونس) مقالًا بعنوان "الباتشورك جمالية جديدة مطيتها الحاجة والضرورة". أما ملف "كتب" فقد تضمن ثلاثة قراءات: رباب كساب تنظر إلى العالم من جبل يشكر للدكتورة زينب العسال، فيضان الذاكرة، ومحاكمة التاريخ الذاتي بقلم فكري عمر، حينما يعري الشعر الواقع السام رومانطيقيًّا بقلم إدريس سالم (من سوريا).

ولوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنانة السورية فيفيان الصايغ. الرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنانة العراقية يسرى العبادي، والصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافية المصرية سارة قويسي.

يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.