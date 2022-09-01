مصطفى بكري : خفض الاستقطاعات الضريبية ساهم في رفع أجور الموظفين |فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اليوم البدء الفعلي، لتطبيق الزيادة التموينية التي أمر بها الرئيس، لتقديم الدعم الكامل للمواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه مع إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 ، كنا نعلم انه سيكون هناك ظروف صعبة ،ولكن القيادة السياسية وجهت بزيادة الدعم للمواطنين.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أكان هناك أزمات واجهناها بداية من جائحة كورونا ، ولكن القيادة السياسية عملت على زيادة الحزم الإجتماعية من الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

قرارات صائبة

وأشار مصطفى بكري إلى أن ضم 900 ألف أسرة جديدة للاستفادة من الدعم النقدي المشروط، لبرنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بتأجيل زيادة الكهرباء وتذاكر القطارات، وهي قرارات صائبة للرئيس لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

واستكمل مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، حديثه قائلا “190.5 مليار جنيه لرفع المعاشات بنسبة 13% من أبريل الماضي"، إضافة إلى أن خفض الاستقطاعات الضريبية ساهم في رفع أجور الموظفين.