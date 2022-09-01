محمود عزب: خلال تقليد شخصية سمير الإسكندرانى الكراسى وقعت بالناس من الضحك

قال الفنان الكوميدى محمود عزب إنه كان صديقا للراحل سمير الإسكندرانى، وكان الأخير من أكبر الداعمين له.

وأكد عزب خلال حواره مع برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن أول شخصية قلدها وأحدثت ضجة كانت شخصية الراحل سمير الإسكندراني.

شنب ودقن

وتابع محمود عزب قائلا:" عشان أقلد الشخصية روحت لماكير وطلبت شنب ودقن وكنت بربط الدقن والشنب بالإستيك عشان أبان شبهه وأول مرة عملته الكراسي وقعت لورا من كتير الضحك".

وأضاف محمود عزب، أنه بعد نجاح شخصية سمير الإسكندرانى، توالى تقديم الشخصيات الشهيرة ومنها منير.