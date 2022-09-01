رئيس شعبة الدواجن يكشف سبب ارتفاع سعر طبق بيض المائدة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن التصريحات التي صدرت من أحد المتخصصين حول ارتفاع سعر طبق البيض لـ120 جنيها لم تكن موفقة.

مشيرًا إلى أن تجار البيض يخسرون خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف الذي يؤدي إلى خروج الكثير من المربين، معقبًا: "وصول طبق البيض لـ120 جنيه لن ولم يحدث؛ لأنه هذا يعني وصول طن العلف لـ20 ألف جنيه".



وطالب "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بالإفراج عن كافة الحاويات الموجودة في الموانئ، والرقابة الصارمة على المستوردين، لعدم رفع الأسعار بشكل غير طبيعي، مشيرًا إلى أن وصول سعر طن العلف لـ13.600 ألف جنيه كلام غير منطقي.



ولفت إلى أن سعر طبق البيض في المزرعة يقدر بـ63 جنيها، ومن المتوقع أن يصل للمستهلك بـ70 جنيها، مشددًا على قيام الأجهزة الرقابية بدورها، في ظل الأزمة العالمية الراهنة.