محامية: المرأة من حقها رفع قضية نشوز على زوجها

كشفت إيمان محسن محامية بالإستئناف العالمي ومتخصصة في قضايا الأسرة، تفاصيل قيام زوجة بإنذار نشوذ.

وقالت إيمان محسن في مداخلة هاتفية مع برنامج “المصرى افندى”، المذاع عبر قناة “المحور” أن ما تقدمت به نيابة عن موكلتها هو إنذار نشوز للزوج، وليس انذار طاعة.

أوجه النشوذ منطبقة

وأكدت إيمان محسن أن كل أوجه النشوذ منطبقة على الزوج من خلال طرد الزوجة من منزل الزوجية وخطف الأطفال والتفرقة بين الأخوة وسلطة الأهل على الزوج".

وتابعت: "الزوجة كانت بتتفق مع الزوج على حل وتانى يوم تلاقي مرفوع عليها قضية، مضيفة:" الزوجة طلبت الطلاق بإحسان مقابل التنازل عن بعض الحقوق المادية أو الحل الودي".

وأكدت إيمان محسن أنه من حق الزوجة رفع قضية نشوز على زوجها.