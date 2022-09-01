قلبي شغال بـ 33%.. محمد عبد الرحمن يروي تفاصيل مرضه الصعبة

حلَّ الفنان محمد عبد الرحمن ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، مساء اليوم، للحديث عن كواليس الأزمة الصحية الأخيرة التي خضع خلالها لعملية قلب مفتوح.

وقال عبد الرحمن خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي،:" اللي حصلي كان حاجة كبيرة أوي بس محستش بيها، إحنا هنا بنخاف من وجهة الدكاترة الدكاترة وكدة فممكن الواحد دراعة يتكسر قدامه ويركبه هو ويقول أنا تمام ، أنا كنت ديما حاسس بتعب بس مكنتش عايز أروح للدكتور، وكمان كنت مدخن ومكنش عندي فكرة إني عندي حاجة في القلب وبيجيلي أدوار عادية برد وكدة”.

وأوضح:"أنا راجع من تصوير الدعوة عامة حسيت إن صدري تعبني افتكرت دور برد من التكييف، بعدها فضلت أكح كتير والأكسجين قل وضربات قلبي بنزيد، وروحت المستشفى بنفسي بس حسيت نفسي بيقل، وبعدها دخلت ظبطولي الأكسجين وقالولي مش هتنفع تخرج النهاردة خليك لبكرة وكنت خلاص هخرج وأروح التصوير".

وأضاف:" الدكتور طلب عشان يطمن سونار على القلب وكنا بنهزر عادي وكدة وفجأة لقيت الدكتور مصدوم، وبعدين قام قايلي هو انت المفروض تعمل دعامة في القلب ولا حاجة ومعملتهاش ولسة على وشة الصدمة، طب أخدت أدوية قلب وبطلتها؟ وأنا أقوله لا ومش فاهم هو شاف إيه".

وأسترسل:" بعدها قالي لا زي الفل ماشي وهو مصدوم، بعدها اكتشفت إن القلب شغال 33% منه بس، ومحدش كان فاهم أنا ماشي ازاي وعملت القسطرة وقولت هخرج على طول، وبعدها سمعت كلام إنجليزي كتير فكنت بحاول ألقط حاجات".

وأكمل:" لما خرجوا وقالولي احنا مركبناش دعامات، وفي قرارات مينفعش ناخدها لوحدنا فقولته دا قلب مفتوح، واتخضيت وبقت أقول الحمدلله".