انت استثنائي.. إليسا تهنئ سعد لمجرد بأغنيته الجديدة

هنأت الفنانة إليسا، الفنان سعد لمجرد لأغنيته الجديدة "الحلق"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت في تغريدة: "‏ألف مبروك حبيبي الأغنية الجديدة والعمل الحلو متل العادة. إنت استثنائي بأخلاقك وزمالتك وبتمنالك كل نجاح وكل خير".

وطرحت المطربة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة أنا وبس عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي ومن توزيع طارق توكل ومن إخراج إنجي جمال.

وتعتبر هذه الأغنية إحدي أغنيات ألبوم إليسا الجديد، والذي وعدت جمهورها بطرح أغانيه على مدار أشهر الصيف الحالي، بعد نجاح أغنيتها مع سعد لمجرد من أول دقيقة.