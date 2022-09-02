تامر عبد المنعم: محمد رمضان ناجح وموهوب ويهاجمونه مثل عادل إمام

قال الفنان تامر عبد المنعم إن محمد رمضان يتم مهاجمته لأنه ناجح وموهوب، وحاول تشبيهه بالفنان عادل إمام وما حدث معه قديما.

وأشار تامر عبد المنعم في حوار تلفزيوني إلى أن محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب موهبته قائلا:" ارجعوا لتاريخ عادل إمام وشوفوا كانوا بيقولوا عليه ايه".

وأوضح تامر عبد المنعم أن السوشيال ميديا ساهمت في زيادة الهجوم على فنان مثل محمد رمضان، مشددا على ضرورة وجود ضوابط لهذه الأجهزة موضحا:" الناس بتطلع عقدها النفسية ومشاكلها على غيرها ولازم تخضع تحت قانون الرقابة".

وكشف تامر عبد المنعم تفاصيل مشاركته مع محمد رمضان في مسلسل العمدة خلال الموسم الرمضاني المقبل قائلا:" شئنا أم أبينا أنه نجم كبير وله جماهيرية جارفة وحقق نجاحا كبيرا".

ووصف دوره في مسلسل العمدة بأنه دور جيد، وعرض عليه من قبل المخرج محمد سامي الذي يثق فيه مؤلفا ومخرجا، وعرضه خلال الموسم الرمضاني شجعه على الموافقة.