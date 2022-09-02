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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخدم 18 ألف نسمة.. حياة كريمة أسوان تتابع 16 مشروعا بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

واصل فريق حياة كريمة جولاته الميدانية تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية التطوير الشامل للريف المصرى “حياة كريمة” الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

وتفقد المهندس ناحج مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان 16 مشروعا بقرية الدكة بمركز نصر النوبة والتى تشمل 6 توابع تضم حوالى 18 ألف نسمة ، مشيراً إلى تفقد مشروع رفع كفاءة مدرسة عبد الستار ميرغنى الإعداديه بدابود ، ومشروع رفع كفاءة مكتب بريد أمبركاب بنسبة 100 % لكل منهما ، بينما بلغت نسبة التنفيذ 95 % بمشروع إنشاء وحدة إسعاف دابود ، ومشروع إنشاء مركز شباب كشتمنة شرق .

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تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان .. فريق حياة كريمة يتفقد 16 من المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) 

مشروعات حياة كريمة بأسوان

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروعات مد شبكات الإنحدار والوصلات المنزلية وغرف التفتيش بكشتمنه ، وإنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب دابود ، وتطوير مدرسة الدكة الإبتدائية بنسبة 85 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى ، وإنشاء المبنى الإدارى والملعب الخماسى بمركز شباب الأمبركاب ، وأيضاً مشروع تطويرنادى الشبان المسلمين بدابود بنسبة 80 % لكل مشروع .

وخلال الجولة التفقدية إستمع فريق حياة كريمة لعدد من المشكلات والمطالب الجماهيرية ومنها تضرر الأهالى من إنقطاع خدمة الإنترنت بالقرية نتيجة أعمال الحفر الجارية حيث تم التواصل مع مسئولى الشركة المصرية للإتصالات لحصر خطوط الإنترنت المتضررة وإصلاحها على التوالى .

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مشروعات حياة كريمة بأسوان

كما رصد فريق حياه كريمة عدد من الملاحظات ومنها تدنى نسب التنفيذ فى بعض المدارس ومراكز الشباب وكذلك محطات الرفع حيث سيتم عرض تقرير مفصل عن كافة الملاحظات وعرضها فى الإجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان من أجل إعطاء التعليمات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات فى المواعيد المحددة لها .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بقيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى من أجل الإستعداد لإنطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولى للتمور بمدينة أسوان فى الفترة إلى 8 إلى 10 أكتوبر القادم فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

حضر الإجتماع الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، بجانب مسئولى الجهات المختصة ، وأيضاً ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والشركات والبنوك والمزارعيين حيث من المقرر أن يتم تنظيم المهرجان بالتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى .

مشروعات حياة كريمة بأسوان
مشروعات حياة كريمة بأسوان
مشروعات حياة كريمة بأسوان
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