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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مستمرة بمركز الغنايم ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون شجرة

أعمال التشجير بمركز
أعمال التشجير بمركز الغنايم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والجهود المصرية في ملف المناخ وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.
كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والحياء بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة وذلك لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة مصطفى علي رئيس المركز أعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار المثمرة على جانبي الطريق السريع والمحاور الرئيسية ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة وجاري الاستكمال في باقي الطرق والمحاور.
وأوضح اللواء عصام سعد إنه تم وضع خطة لتشجير المحاور والطرق العامة والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق السريعة إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين. 
وأشار المحافظ إلى إنه وجه بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كل الإمكانيات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ مناشدًا المجتمع المدني والمواطنين بمشاركة الجهاز التنفيذي بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجارية بقري مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وكذلك لتحسين نوعية الهواء.

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جدير بالذكر أن محافظة أسيوط عقدت عدة اجتماعات تنسيقية وندوات توعوية للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك من خلال دعوة كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين ورجال الأعمال والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء للمشاركة في تلك المبادرة الهامة كما تم الإعلان عن المسابقة الخاصة بالمشروعات من خلال التسجيل بالمنصة الإلكترونية والتي بدأ التسجيل بها من 21 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 /9 /2022.

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