الأمم المتحدة: تعيين الباكستاني عمران رضا منسقا للشئون الإنسانية بلبنان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الباكستاني عمران رضا نائبا للمنسق الخاص لشئون لبنان والمنسق المقيم في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان (UNSCOL)، بالإضافة إلى تعيينه منسقا للشؤون الإنسانية.



ويأتي تعيين عمران خلفا للمغربية نجاة رشدي، التي أتمت مؤخرا مهمتها بلبنان، حيث أبدى الأمين العام امتنانه لإنجازاتها متمنيا لها استمرار النجاح في منصبها الجديد كنائبة للمبعوث الخاص لسوريا.

وأوضح بيان لمكتب الأمم المتحدة بلبنان أن منسق الشئون الإنسانية الجديد عمران رضا يتمتع بأكثر من 35 عاما من الخبرة الدولية عبر منظومة الأمم المتحدة خصوصا في المهام الميدانية.



وأضاف أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان في سوريا كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، كما عمل في لبنان كنائب لرئيس البعثة ومدير قسم الشؤون السياسية والشؤون المدنية والاتصالات الاستراتيجية بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).



كما شغل سابقا منصب الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثل المفوضية في الأردن، وعمل أيضا في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف والسودان وهونج كونج وفيتنام.



وتولى مناصب في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في روما وعمل كمستشار أول للممثل الشخصي للأمين العام في لبنان، وكذلك في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.

ويحمل عمران رضا ماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من جامعة جونز هوبكنز، بالإضافة إلى بكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة مكجيل، ويتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والأردية.

