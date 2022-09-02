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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي أمام قرية المطيعة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.


تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي أمام قرية المطيعة ووقوع مصابين.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 8547 ي ط أ ميكروباص و السيارة رقم 3975 ي ه ع ربع نقل.

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أسفر الحادث عن إصابة كلا من " محمد. ع. ع" 20 عاما طالب و مقيم باقور، و " وليد. ب. ع" 24 عاما طالب مقيم باقور، و "  جمال. أ. ح" 52 عاما، مدرس ومقيم أبوتيج، و " حسام. ت. ج" 20 عاماً نقاش ومقيم أبوتيج، و " مريم. ك. ش" 20 عاماً مقيمة أبوتيج، و " بهاء. ت. ج" 24 عاما موظف ومقيم أبوتيج، تم نقلهم الى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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