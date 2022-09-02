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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجعه عالميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

صدى البلد

تراجعت أسعار الدولار عالميا فيما بلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنوك نحو  19.23 جنيها للشراء و 19.36 جنيها للبيع في ميد بنك.

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه في  بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 2-9-2022، علي مستوي 38 بنكا عاملا بمصر,

وبحسب تقارير مصرفية شهد سعر الدولار ارتفاع خلال الاسبوع الماضي وحتي أمس بمقدار 6 قروش علي الاقل .

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو 19.16 جنيها للشراء مقابل 19.27 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.16 جنيها للشراء و 19.26 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،  الكويت الوطني، قناو السويس، العربي الافريقي الدولي، بلوم".

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري  نحو 19.16 جنيها للشراء مقابل 19.23 جنيها للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار أسعار الدولار الدولار اليوم اليوم الجمعة

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