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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يوضح طريقة تكشف الأشخاص المحتمل إصابتهم بالسكر.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، العلاقة ما بين مرض السكر والانفعال المتكرر.

تابع حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد، أن الكثيرين من مرضى السكر قد لا يشعرون بالأعراض ولا يعلمون أنهم مصابون بالمرض إلا فجأة.

 الانفعال يفضح مرض السكر

أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الانفعال يفضح مرض السكر ويظهره علنا، مشيرا إلى أن الجسم في حالة الانفعال يولد هرمونات ضد الأنسولين غير الطبيعي فتكشف مرض السكر.

أردف حسام موافي، أن الأشخاص المحتمل إصابتهم بمرض السكر يمكن تشخيصهم من خلال حقنة الكرتزون وإجراء تحليل سكر قبل وبعد، في حالة ارتفاع السكر فإن الشخص معرض للإصابة بالمرض.

صدى البلد مرض السكر قناة صدي البلد الانسولين حسام موافي

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