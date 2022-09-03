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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| عبد المنعم شطة: الأهلي قد يشارك في كأس العالم للأندية.. المفتي يرد على تساؤل: هل يجب على الزوج الدفع لزوجته مقابل خدمته؟

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

رئيس مسابقات الـ كاف يفجر مفاجأة: الأهلي قد يشارك بكأس العالم للأندية| فيديو
أكد محمد عبدالمنعم شطة رئيس لجنة المسابقات السابق بالكاف، أن الاتحاد الدولي رصد 300 مليون يورو لإغراء الأندية الأوربية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن نهضة بركان والوداد المغربي والأهلي قد يشاركون في النسخة الجديدة للبطولة.
 

يكفي حتى عام.. الغرف التجارية: لدينا مخزون كاف من الشاي والقهوة
كشف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية حقيقة ما تداول حول نقص مخزونى الشاى والبن فى الأسواق.
 

حسام موافى: يجب الحذر من الدهون
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الشخص في المعدل الطبيعي يحصل على ألف سعر حراري في اليوم.
 

تامر عبد المنعم : مشوار محمد رمضان الفني يشبه مسيرة عادل إمام
أكد الفنان تامر عبد المنعم، أن الفنان عادل إمام يمثل له الأب والرمز والأستاذ وحينما يراه يقبّل يده وقال "أي مزايدة على حبي له خط أحمر".

 

ضياء رشوان: رفع مقترحات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية.. فيديو
أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني يشمل كل قوى وأطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية.
 

مؤامرة لتفكيك الأسرة.. داعية يهاجم هبة قطب بسبب تصريحات طبخ المرأة لزوجها
أكد الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي،  أن العلماء أباحوا للمرأة المريضة الامتناع عن إرضاع صغيرها لو كانت عرفا أو عادة في المجتمع.
 

السيد : الهجوم على كمين رفح 2012 كان لـ عزل المشير طنطاوي
أكد اللواء عبد الكريم السيد الخبير الأمني، أن الهدف من الهجوم على كمين رفح فى 5 أغسطس 2012 كان عزل المشير طنطاوي.

 


هل من حق الزوج معرفة راتب زوجته؟.. المفتي يُجيب| فيديو
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه بالرغم من الذمة المالية المستقلة للمرأة،  حريتها في التصرف فيها؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها.
 

هل يجب على الزوج الدفع لزوجته مقابل خدمته؟.. المفتي يرد.. فيديو
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن من يطلب أن تأخذ المرأة مقابلا ماديا من زوجها مقابل خدمته وخدمة أولادهما لم يقرأ الواقع المصري جيدا.

 


المفتي يعطي درسًا للأزواج بعد الجدل الدائر حول قوامة الرجل.. فيديو
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن القوامة تعني مسئولية الرجل عن الأسرة ولا ترتب بحالٍ، حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة.

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