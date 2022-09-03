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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهرجان آفاق مسرحية يهدي دورته الثامنة للفنان الراحل فريد شوقي

صدى البلد

قررت إدارة مهرجان “آفاق مسرحية” إهداء الدورة الثامنة، التي تقام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين على مسرحي آفاق و الهناجر ، إلى روح الفنان القدير الراحل فريد شوقي ، تقديرا لتاريخه الفني الكبير.


وأوضح هشام السنباطي مؤسس وأمين عام المهرجان أن مهرجان آفاق مسرحية اعتاد أن يهدي كل دورة من دوراته التي تقام سنويا إلى أحد المبدعين الراحلين لتقديم نماذج رائدة وقدوة لشباب المهرجان الذين ينتمون للعديد من المحافظات.


وأضاف أن ماراثون “آفاق” ينطلق هذا العام يوم 20 اكتوبر القادم بالمرحلة الأولى وهى مرحلة المسابقات، ويتأهل منها العروض المتميزة للمشاركة بالنهائيات، وهى المرحلة الأخيرة بالمهرجان وتقام على مسرح الهناجر بدار الأوبرا.

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يذكر أن مهرجان “آفاق مسرحية” تقام دورته الثامنة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن المقرر أن ترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي ، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.

آفاق مسرحية مسرح الهناجر مهرجان آفاق مسرحية الراحل فريد شوقي مهرجان آفاق نيفين الكيلاني

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