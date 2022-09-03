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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لإثبات تلاعب ماسك.. تويتر تطلب من المحكمة سجل اتصالات رجل الأعمال الأمريكي

إيلون ماسك وتويتر
إيلون ماسك وتويتر

مازالت المعركة القضائية بين تويتر ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائمة، حيث يتصارع كلا الطرفان داخل وخارج المحكمة بعد انسحاب الأخير من صفقة شراء الشركة، والتي كان من المقرر أن يستحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار، ولكنه انسحب مدعيا أن الشركة تريد بيع حسابات وهمية له مما يجعل القيمة الحقيقة للمنصة أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه، وهو ما تنفيه الشركة.

ومنذ ذلك الحين، رفعت شركة تويتر دعوى قضائية، ضد إيلون ماسك، وتستخدم المنصة الاجتماعية جميع أنواع التكتيكات للحصول على معلومات من خصمها Elon Musk، فحسبما ذكر موقع "gizchina"، يطلب محامو تويتر استدعاء حلفاء ماسك المقربين، وهو إجراء يعتبره الكثيرون غريبا، ومع ذلك، فإن تويتر لم تنته بعد من طلب أشياء تبدو للجميع "غريبة".

 

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تويتر تطلب من المحكمة أن تأمر ماسك بتسليم سجلات اتصالاته

وفي أحدث التطورات بين الطرفين، طلب محامو شركة تويتر، أمس من القاضي الذي يرأس الجلسة أن يأمر "إيلون ماسك" بتسليم جميع سجلات الاتصال والرسائل الخاصة به، منذ النصف الأول من عام 2022، مدعين أن الملياردير الأمريكي لم يتعاون في تبادل المعلومات الكافية قبل الانسحاب من دعوى صفقة الاستحواذ.

وتظهر وثائق الدعوى، التي أرسلها فريق تويتر إلى مستشار ولاية ديلاوير القاضية "كاثالين سانت جيه ماكورميك"، أن المنصة الاجتماعية تريد أن تأمر المحكمة إيلون ماسك بالكشف عن جميع الاتصالات الخاصة به في الفترة من 1 يناير إلى 8 يوليو 2022، وفي حالة عدم امتثاله لهذا الأمر  يطالب محامو تويتر بتوقيع عقوبة على ماسك ومحاميه.

وفي الوقت نفسه، تريد الشركة أيضا أن يسلم جاريد بيرشال، كبير مساعدي إيلون ماسك، سجلات الاتصالات الخاصة به خلال نفس المدة، حيث يُعتقد أن بيرشال، الذي يدير ثروة عائلة ماسك، متورط بشدة في تمويله المتعلق بالاستحواذ على Twitter.

ويجادل محامو تويتر بأن ماسك ومحاميه لم يتصرفوا "بحسن نية" من خلال عرض السجلات كجزء من تبادل المعلومات قبل المحاكمة، حيث طلب كلا من تويتر وإيلون ماسك استدعاء أكثر من 100 بنك وصناديق إيداع وأفراد لشهادة أمام المحاكمة في 17 أكتوبر المقبل، وقالت الشركة أيضا في طلبها إنها أرادت من القاضي "ماكورميك" أن يأمر فريق ماسك القانوني بالإدلاء بشهادته للرد على أسئلة حول استحواذها على Twitter.

ونفى محامو ماسك يوم الجمعة ارتكاب أي مخالفات تتعلق بتبادل المعلومات قبل المحاكمة. يزعمون أن Twitter أطلق عملية سرية لإخفاء الشهود بتفاصيل حول عدد حسابات البريد العشوائي والبوت على المنصة. طعن ماسك في الحسابات ، وهي حجة أساسية لخروجه من الصفقة.

وقال أليكس سبيرو محامي إيليون ماسك في بيان عبر البريد الإلكتروني: “مع فشل جهود تويتر لإخفاء المعلومات والشهود، يحاولون الآن تشتيت الانتباه بهذه الهراء”.

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