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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيضات 30%.. محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا مدارس بمدينتي بنها وشبرا الخيمة

جانب من المعرض
جانب من المعرض

افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض "أهلا مدارس"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة بمدينتي بنها وبرا الخيمة.

وقال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور رئيس الوزراء وتعليمات اللواء وزير التنمية المحلية ، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة " كلنا واحد" للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإطالة مدة المعرض حتى بداية شهر أكتوبر ولمدة شهر، هذا إلى جانب إقامة معارض بجميع مراكز المحافظة التسع لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية وتوفير كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب.

من جانبه، أوضح محافظ القليوبية، أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30% على كافة المستلزمات المدرسية ، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات لسد إحتياجاتهم .

ووجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع التركيز على المنتج المصري بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.

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