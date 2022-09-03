مستمرة في الارتفاع.. إلى أين وصلت أسعار الحديد والأسمنت بعد زيادة الصادرات؟

أسعار الحديد والأسمنت في مصر.. استمرت في الإرتفاع داخل الأسواق المحلية في مصر، كما زادت صادرات مصر من الحديد والأسمنت منذ بداية العام الجاري الأمر الذي يلقي بظلاله على أسعار الحديد والأسمنت في مصر.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك إلى ما بين 18200 جنيه 18300 جنيه، بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه.

بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على جميع دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية حول 1200 و1400 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، بعد 18186 جنيها الأسبوع قبل الماضي.

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، فجاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1340 جنيها للطن بعد 1370 جنيها الأسبوع الماضي .

أسمنت النصر 1320 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1300 جنيه للطن.

اسمنت وادى النيل 1330 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1330 جنيها للطن.

أسمنت أسوان 1300 جنيه للطن.

أسمنت سيناء 1290 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1350 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1350 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 1280 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات مواد البناء الحديد والأسمنت لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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صادرات مصر من الحديد والصلب

وارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 2% خلال النصف الأول “ يناير - يونيو ” 2022 لتبلغ 774 مليون دولار مقابل 762 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأضاف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، أنه تم تصدير حديد صب وصلب لنحو 74 دولة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري.

واستحوذت 5 دول على 63,8% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 494,168 مليون دولار، يأتي على رأسها إسبانيا بقيمة 173.35 مليون دولار مقابل 182.428 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 5%.

صادرات مصر من الأسمنت

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 272 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” في مقابل 140مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 94%، حيث تم التصدير لحوالي 59 دولة.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 44,7% خلال مايو لتبلغ 55 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار خلال مايو 2021.

وسيطرت 5 دول أفريقية على 58,2% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، بقيمة 158,201 مليون دولار في مقابل 76,289 مليون دولار بنمو 107,4%.