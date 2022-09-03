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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس أبو شلبي

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 6 كم والمنفذ على مرحلتين الأولي تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق ابو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه ، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع لإكتمال وتوسعة الطريق ليمثل محوراً مرورياً جديداً لإستيعاب حركة السيارت وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

إستمع المحافظ من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال الرصف والتوسعة بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس / أبوشلبي بطول 3 كم وتوسعته بمتوسط عرض من 8 -10 م لافتاً إلى أن أعمال الرصف تتم باستخدام تقنية FDR بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وكذلك سرعة إنجاز الأعمال بما لا يخل بالمواصفات الهندسية والفنية المحددة للطريق.

وأشار وكيل وزارة الطرق والنقل إلى أن المرحلة الثانية من الطريق والتي تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع تشهد أعمال ترفيق من غاز طبيعي وصرف صحي وفور الإنتهاء منها سيتم البدء في أعمال الرصف والتوسعة بالطريق بالتنسيق مع رئاسة مركز فاقوس.

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شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع جهات العمل المختلفة لسرعة الإنتهاء من أعمال الترفيق الجارية بالمرحلة الثانية بالطريق تمهيداً للبدء في أعمال الرصف والتطوير ودخول الطريق الخدمه الفعليه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

كلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتوسعة بالطريق والزامها بتطبيق المواصفات القياسية في العمل لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالطريق وتهيئته امام حركة  السيارات والمارة.

1محافظ الشرقية يتفقد
1محافظ الشرقية يتفقد
3محافظ الشرقية يتفقد
3محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد
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