قالت أنجيلا نايت، الرئيسة التنفيذية السابقة للرابطة التجارية لصناعة الطاقة البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغرق بريطانيا في حالة من الذعر بإغلاق أحد خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في أوروبا.

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اتهمت الخبيرة البريطانية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشن "حرب اقتصادية".

وقالت نايت: "نحن نشعر بالذعر كدولة. أوروبا أيضًا. وهذا ليس مفاجئًا".

وأضاف: "كانت لدينا سياسة طاقة خاطئة لفترة طويلة. هذه صدمة غير سارة”.

واتهمت السلطات بخلق الاعتماد على إمدادات الطاقة من مختلف البلدان، والتي ليست دائما "صديقة".

ويعمل نورد ستريم منذ نهاية يوليو، بنسبة 20 ٪ فقط من طاقته البالغة حوالي 170 مليون متر مكعب يوميًا.

وفي الآونة الأخيرة، تم إيقاف خط أنابيب الغاز للإصلاحات المجدولة، وبالأمس، قالت شركة “جازبروم” إنه لن يكون من الممكن استعادة العمل بسبب تسرب النفط في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة.

وقالت الشركة أن متخصصي سيمنز ليس لديهم إمكانية لإجراء الإصلاحات.

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تستخدم النفط والغاز كسلاح.

ووفقا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن شركة “جازبروم” تفي وتعتزم الوفاء بجميع التزاماتها وهي مستعدة لتوفير أكبر قدر من الوقود حسب الحاجة.

ويرجع تقليص إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم” إلى العقوبات، التي تسببت في مشاكل في إصلاح توربينات الضخ، التي تم استدعاؤها في موسكو.