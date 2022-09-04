انطلقت أعمال استقبال الطلاب الجدد المرشحين لكلية الألسن بجامعة عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بألسن عين شمس

انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بألسن عين شمس

انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بألسن عين شمس

وخصص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية مقر العيادة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي المعتاد عليهم، بهدف الكشف عن أى أمراض مزمنة قد يعانيها الطلاب من ضعف نظر أو ضغط أو سكر، لمتابعتهم صحيًا، وتم تزويد العيادة الطبية بالكلية بالمواد الطبية التى سيتم استخدامها خلال العام الدراسي الجديد.

ويشترط تقديم ما يفيد بحصول الطالب على تطعيم فيروس كورونا المستجد، وعلى من لم يتلقَ أى جرعة تطعيم عليه أن يتوجة إلى مستشفى الدمرداش للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد والحصول على شهادة معتمدة لتقديمها في ملف الطالب بالجامعة.