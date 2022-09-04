عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بألسن عين شمس

انطلاق أعمال الكشف
انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بألسن عين شمس

انطلقت أعمال استقبال الطلاب الجدد المرشحين لكلية الألسن بجامعة عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بألسن عين شمس 
انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بألسن عين شمس 
انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بألسن عين شمس 

وخصص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية مقر العيادة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء  الكشف الطبي المعتاد عليهم، بهدف الكشف عن أى أمراض مزمنة قد يعانيها الطلاب من ضعف نظر أو ضغط أو سكر، لمتابعتهم صحيًا، وتم تزويد العيادة الطبية بالكلية بالمواد الطبية التى سيتم استخدامها خلال العام الدراسي الجديد.

txt

كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022

txt

رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات الويبينار الدولي لمبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ

txt

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

txt

«عين شمس» تستضيف الاجتماع السابع لقطاع لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات

ويشترط تقديم ما يفيد بحصول الطالب على تطعيم فيروس كورونا المستجد، وعلى من لم يتلقَ أى جرعة تطعيم عليه أن يتوجة إلى مستشفى الدمرداش للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد والحصول على شهادة معتمدة لتقديمها في ملف الطالب بالجامعة.

كلية الألسن بجامعة عين شمس الطلاب الجدد الطلاب الجدد المرشحين قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة العيادة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كله إلا قطع العيش يا كابتن خطيب.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال ورئيس الأهلي؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

تعرف على أسعار السجائر وأنواعها بعد الزيادة الجديدة

نيرة جديدة في المنوفية| أحمد أطلق النار على أماني لرفضها الزواج منه (القصة الكاملة)

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنى 30 كيلو من وزنها ؟

ترشيحاتنا

وزير المالية يعلن القواعد التنفيذية لـ التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية

أحدث أسعار نيسان سنترا فى السوق المصري

تمس حياة الإنسان.. محيي الدين: أولوية مؤتمر المناخ لملفات الغذاء والمياه والطاقة

شاهد| الفيضانات تغرق مطار الخرطوم.. توقف الرحلات الجوية بمطار الخرطوم

نصب على مواطنين فى 41 مليون جنيه.. القبض على مستريح الأحذية بالإسكندرية

غير المدرسة.. شوبير يكشف موعد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنى 30 كيلو من وزنها ؟

بعد شائعات ظهورها مع ابنتها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بعد نيرة وسلمى.. أول صورة لـ أماني طالبة المنوفية

كندة علوش تفاجئ عمرو يوسف بطلب على السجادة الحمراء

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ