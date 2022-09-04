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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراس: انتخبوني لرئاسة حكومة بريطانيا لأحل مشاكل الاقتصاد العويصة

تراس
تراس

ذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأحد، و المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية، جددت تعهدها بأن تتحلى بالقوة في معالجة مشكلات الاقتصاد البريطاني،  في حال توليها المنصب الرفيع.


ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، فإن تراس، ستعمل على محاربة التضخم الذي تجاوز أكثر من 10 %، وهو الأعلى منذ 40 عاما، ما يجعل بريطانيا على حافة ركود محتمل.

 

وقالت تراس، والتي قد تخلف رئيس وزراء بريطانيا الحالي، بوريس جونسون، إنها تدرك مدى صعوبة أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها كافة الأسر، مضيفة أنها ستتخذ "إجراءات حاسمة" لضمان تمكن الأسر والشركات من اجتياز هذا الشتاء والشتاء التالي.

وقالت  قائلة: "إذا تم انتخابي، فإنني أخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتي الجديدة لتحديد إجراءاتنا الفورية بشأن فواتير الطاقة وإمدادات الطاقة".

 

وأضافت أن نهجها سيكون من شقين، إجراءات فورية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، بالتوازي مع خطة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وتابعت أنها ستعين مجلسا من المستشارين الاقتصاديين للحصول على "أفضل الأفكار" حول كيفية تعزيز اقتصاد المملكة المتحدة، بحسب سكاي نيوز.

 

وترجح كفة تراس  لتكون قائدة لحزب المحافظين الحاكم، ومن ثم تتولى رئيسة وزراء بريطانيا.

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